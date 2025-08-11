/Поглед.инфо/ Георги Марков - бивш конституционен съдия, депутат във Великото Народно събрание и в поредица състави на Народното събрание у нас, коментира в предаване с д-р Румен Петков от Будапеща специално за Поглед.инфо политическата обстановка в Европа и по-конкретно страните с установена консервативна или патриотична власт, като Унгария и Словакия или със значителни тенденции за установяване на такава власт в други европейски страни, като Германия, Полша, Чехия, Австрия и други.

Той е убеден, че Европа през 2025 година ще бъде обхваната от процеси, които са по-значими от тези през 1989 година и в тяхната основа ще бъдат отново страните от Източна Европа.

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=cvXgh-cJNj0