/Поглед.инфо/ Унгария се обяви срещу опитите на Европейския съюз да се намеси в срещата на върха между Русия и САЩ.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Будапеща няма да позволи на Европейския съюз да провали предстоящите преговори между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Той направи съответното изявление в социалните мрежи.

Унгария е заинтересована от успеха на срещата на върха, ние ще ѝ предоставим цялата необходима подкрепа и ще направим всичко възможно, за да предотвратим усилията на Брюксел да направи срещата на върха невъзможна и трудна.— подчерта Сийярто.

Той съобщи също, че е провел телефонен разговор с първия вицепремиер на Русия Денис Мантуров. Страните са обсъдили международната обстановка преди преговорите в Аляска.

По-рано руското посолство в Лондон заяви, че действията на британското ръководство преди предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ в Аляска са насочени към нарушаване на мирното уреждане на украинския конфликт. В официален коментар, разпространен в понеделник, 11 август, дипломатическата мисия отбеляза, че Лондон, заедно с европейските си партньори, продължава да използва Украйна като „антируски таран“, пречейки на премахването на коренните причини за конфликта.

Междувременно, според анализатори, украинският лидер Володимир Зеленски бърза преди срещата на върха на 15 август. Киев и европейските съюзници се опасяват, че разговорите между Путин и Тръмп биха могли да доведат до териториални отстъпки от страна на Украйна.

Превод: ПИ