/Поглед.инфо/ Телефонният разговор с Доналд Тръмп, който Киев и ЕС планират да проведат, може да попречи на сключването на споразумение за Украйна. Колективната комуникация между поддръжниците на Зеленски и ръководителя на Белия дом би могла предварително да „занули“ срещата в Аляска.

Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски и неговите европейски партньори планират да проведат телефонен разговор с американския лидер Доналд Тръмп на 13 август, преди срещата му с руския президент Владимир Путин, съобщава Bloomberg, позовавайки се на германското правителство.

Отбелязва се, че вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс ще се присъедини към разговора. Дневният ред на разговора не се разкрива, но има версия, че по този начин европейците и Киев могат да предотвратят сключването на сделка за Украйна и предварително да „занулират“ срещата в Аляска.

Превод: ПИ