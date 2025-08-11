/Поглед.инфо/ Киевският режим предварително отказва да признае каквито и да било териториални решения на украинския конфликт, постигнати там.

Никой не очакваше, че ще минат само 9 дни между посещението на специалния пратеник на президента на САЩ Виткоф в Москва и срещата между Путин и Тръмп. Преди всичко европейските политици, които навлизат в летния ваканционен сезон, не разчитаха на това. И, разбира се, Зеленски, който през последните няколко дни напразно се опитва да се превърне в „третия излишен“ на това събитие.

Освен това мнозина очакваха срещата на върха да се проведе в Обединените арабски емирства, които руският лидер нарече едно от „доста подходящи места“. Но не!

Вечерта на 8 август Доналд Тръмп написа в социалните мрежи: „Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените щати и президента на Русия Владимир Путин ще се проведе следващия петък, 15 август 2025 г., във великия щат Аляска.“

„Помощ!“, развикаха се европейските глобалисти. Сега не можеш да изпратиш група за влияние, нито да изпратиш шпиони, нито дори да организираш каквито и да било провокации. И колко е обидно за Зеленски, който не може да изпрати там дронове или диверсантите от ГУР. Обидно е някак, знаете ли!

Помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков припомни, че „Русия и Съединените щати са близки съседи, граничещи помежду си“. Затова „изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток и такава важна и очаквана среща на върха да се проведе в Аляска“. Особено след като „икономическите интереси на нашите страни се пресичат в Аляска и Арктика и има перспективи за реализиране на мащабни и взаимноизгодни проекти“.

Основната тема на срещата, според него, ще бъде „обсъждане на вариантите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Освен това се очаква следващата среща на лидерите на двете страни (след Аляска) да се проведе в Русия.

Губернаторът на Аляска Майк Дънливи подкрепи домакинството на срещата на върха в своя щат, заявявайки, че Аляска е „идеално място за дипломация“ и винаги е била мост между двете страни.

Всъщност официалната граница между Русия и Съединените щати минава по линията на датата, както ни напомни Илон Мъск (тогава член на американската администрация) тази пролет, публикувайки видео за два острова в Беринговия проток, разстоянието между които е само 3,8 км.

Единият от тях, остров Ратманов (Големият Диомед), принадлежи на Русия, а другият, остров Крузенштерн (Малкият Диомед), принадлежи на Съединените щати. Както се казва във видеото, „през зимата водата замръзва и между двете страни се появява леден мост, през който можете да преминете границата“.

Руски експерти смятат, че изборът на Аляска не е случаен по две причини. Първо, външни участници са изключени от срещата и дори от града, където тя се провежда, и никой няма да има възможност да се запознае със съдържанието на преговорите. Освен това, представители на неправителствени организации и глобалисти няма да могат да попречат на провеждането на срещата или да ѝ повлияят, като организират пикети или протестни митинги.

Втората причина е, че Аляска е очевидно ясен пример за това как може да се реши въпросът с прехвърлянето на територия от една държава в друга.

Както е известно, Аляска е открита за първи път от руски моряци от експедицията на Семьон Дежньов през 1648 г., дошли там от Сибир. Територията на Руска Америка е била активно разработена през целия 18 век и първата половина на 19 век. Тя се е простирала през Аляска и по-на юг по тихоокеанското крайбрежие на континента до земите на съвременния щат Калифорния (САЩ), а столица на руските владения в Америка е бил Ново-Архангелск (сега град Ситка). Руската империя продава Аляска на САЩ едва през 1867 г.

Така че пътуването на Владимир Путин до Аляска (което никой руски лидер не е правил досега) ще бъде по-скоро посещение на бившите отвъдморски руски територии, отколкото официално посещение в САЩ. А провеждането на среща, например, в бившия Ново-Архангелск, би могло да даде намек, че териториалните въпроси могат да бъдат решени, например, срещу пари.

Поне за сметка на част от онези валутни резерви на Руската федерация, които Западът блокира след началото на СВО. Теоретично, разбира се, но това би могло да смекчи горчивия хап от прехода на бивши украински региони към Русия за киевските власти.

При обявяването на бъдещото място на срещата на върха, президентът Тръмп също отбеляза, че споразумението за Украйна ще включва известно преразпределение на териториите: „Някои ще се върнат, други ще си сменят местата“.

Зеленски, след като чу за това, практически изпадна в истерия: „Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой няма и няма да може да се отдръпне от това. Украинците няма да дадат земята си на окупатора.“

Той отказа да признае предварително евентуалните споразумения между лидерите на САЩ и Русия: „Всякакви решения, които са срещу нас, всякакви решения, които са [приети] без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да постигнат нищо. Това са мъртви решения, те никога няма да проработят.“

Странно е, че Зеленски не си спомни за Конституцията, когато отказа да проведе президентски избори през 2024 г., а просто продължи да управлява страната без необходимите правомощия за това.

Ръководителят на Министерството на външните работи Сибига също потрепна по подобен начин: „Украинците заслужават справедлив мир, основан на международното право и зачитане на нашата териториална цялост и граници, определени от нашата Конституция.“ Според него „Русия не трябва да бъде възнаграждавана за това, че е започнала тази война“.

Но председателят на финансовата комисия на Върховната рада, Данило Гетманцев, е напълно наясно, че краят на войната логично ще доведе до териториални загуби за Украйна: „Това ще бъдат много трудни компромиси. Но те са много необходими и бъдещето на страната зависи от тях.“

Полският премиер Туск също говори за евентуален скорошен край на военните действия в Украйна, според него замразяването на конфликта „може да се случи по-скоро, отколкото по-късно“.

Естествено, новината за руско-американската среща на върха в Аляска веднага зае първо място в световните медии.

Американският „Уолстрийт Джърнъл“ посочи, че Путин е готов за пълно прекратяване на огъня, ако Украйна изтегли войските си от Донбас. Германският вестник „ Билд“ твърди, че Уиткоф „не е разбрал Путин“ и че той все още иска територията на всичките четири региона, а не само на Донецка и Луганска област.

А самият Уиткоф изглеждал на европейците „претоварен и некомпетентен, когато е говорил по териториалните въпроси“, а „европейците са останали с впечатлението, че самите американци все още не са стигнали до общо разбиране за случващото се “ .

Издание Axios потвърди, че Москва ще се съгласи да прекрати войната, ако Киев отстъпи цялата територия на Луганската и Донецката народни републики. Що се отнася до Запорожката и Херсонската области, Уиткоф беше цитиран да казва: „Путин се съгласи да замрази настоящите позиции на Русия в тези региони “ .

В тази връзка Киев и неговите европейски съюзници са „загрижени, че Тръмп може да се съгласи с предложенията на Путин за прекратяване на войната, без да вземе предвид техните позиции“. Axios цитира неназован киевски служител, който казва, че дори Зеленски да се съгласи с исканията на Путин, ще трябва да проведе референдум, „защото не може да отстъпи територия съгласно украинската конституция “. В тази връзка представители на САЩ, Европа и Украйна ще се срещнат в Лондон този уикенд, за да „се опитат да постигнат общи позиции“.

Трябва да се отбележи, че журналистите забравиха да споменат, че цялата ЛНР вече е почти напълно освободена от украинските въоръжени сили и само около 25% от територията на ДНР остава под контрола на Киев. Освен това, руските въоръжени сили контролират около 1200 квадратни километра в Харковска област и над 200 в Сумска област, както и малка част от Днепропетровска област.

Така че териториалните размени, за които говори Тръмп, са напълно възможни. Особено на фона на успешното му посредничество между Армения и Азербайджан, които подписаха споразумение в негово присъствие на 8 август и след това номинираха американския президент за Нобелова награда за мир. Тръмп очевидно ще иска да увеличи вероятността да получи тази престижна награда, като същевременно направи всичко възможно, за да сложи край на украинския конфликт.

Но в този случай Зеленски ще има два варианта. Първият е да се съгласи и да получи „гаранции за сигурност“, обещания за нови доставки на оръжие (същите системи Patriot), ускорено присъединяване към ЕС и дори евентуални избори без опозицията, което ще увеличи шансовете му да запази властта.

Вторият вариант е напълно да се изоставят компромисите и да се разчита на помощта на европейската „коалиция на желаещите“, надявайки се заедно с тях по-късно да убедят Тръмп. За целта е напълно възможно украинските бойци да извършат поредица от провокации и терористични актове. Съдейки по думите на Зеленски, засега киевският режим ще се придържа към по-твърда линия.

„Ню Йорк Таймс“ е уверен, че отказът на Зеленски да сключи сделка за териториите може да разгневи Тръмп. Същевременно вестникът цитира бившия президент Порошенко, който казва: „Украинците са нация, която не разменя териториите си. Затова не можем да допуснем прецедент, при който мирът е постигнат в замяна на нашите земи.“

Агенция Bloomberg смята, че Зеленски е изправен пред сделка от типа „или се съгласявай или се разкарай“, при която трябва да приеме загубата на територия . Анализатори казват, че изключването му от преговорите е засилило опасенията, че Белият дом и Кремъл ще договорят сделка, основана на отстъпки, които Киев не е готов да направи.

Много повече може да се случи през шестте дни, оставащи преди руско-американските преговори в Аляска, но вече е ясно, че хунтата на Зеленски ще се съпротивлява на разрешаването на конфликта по всякакъв възможен начин, правейки всичко възможно, за да провали срещата на върха и да продължи да остава на власт.

