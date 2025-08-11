/Поглед.инфо/ Руското посолство: Лондон се опитва да попречи на мирното разрешаване на украинския конфликт.

Руското посолство в Лондон заяви, че действията на британското ръководство преди предстоящата среща на руския и американския президент в Аляска са насочени към нарушаване на мирното уреждане на украинския конфликт. В официален коментар, разпространен в понеделник, 11 август, дипломатическата мисия отбеляза, че Лондон, заедно с европейските си партньори, продължава да използва Украйна като „антируски таран“, пречейки на премахването на коренните причини за конфликта.

В навечерието британският премиер Киър Стармър, заедно с други европейски лидери, изрази подкрепа за мирните усилия на американския президент Доналд Тръмп. В същото изявление обаче се съдържа готовност за продължаване на мащабната военна и финансова помощ за Киев като част от „коалиция на желаещите“, както и за въвеждане на нови санкции срещу Русия.

Срещата на върха между Путин и Тръмп е насрочена за 15 август в Аляска. Както съобщи помощникът на нашия президент Юрий Ушаков, американската страна предварително е предложила да се разгледа вариантът за тристранна среща с участието на Володимир Зеленски, но Москва предпочете да се съсредоточи върху двустранен формат. Същевременно Путин не изключи възможността за преговори с украинския лидер, но подчерта необходимостта от създаване на подходящи условия.

Според „Ню Йорк Таймс“ европейските страни се опасяват, че Русия и Съединените щати могат да постигнат споразумение за Украйна без тяхно участие. Изданието съобщава за опитите на ЕС да включи Зеленски в преговорния процес, въпреки че перспективите за подобно развитие се оценяват като малко вероятни.

Превод: ПИ