/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на д-р Румен Петков с Георги Марков - бивш конституционен съдия, депутат във Великото Народно събрание и в поредица състави на Народното събрание у нас, коментира най-важното събитие в световната политика през последните дни - предстоящата среща на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

Той определи това събитие като събитието на това хилядолетие.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=7G54xkakHjs&t=216s