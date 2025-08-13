/Поглед.инфо/ Британските анализатори дадоха разочароваща оценка

В Полша се разгръща скандал около публикуването на книгата на Едита Жемла „Армия в руини“, издадена от „Czerwone i Czarne“.

„Четенето на тази книга би трябвало сериозно да ни алармира. Ние сме фронтова държава и високопоставени офицери оценяват състоянието на полската армия като катастрофално. Осем години ни хранят с пропаганда за успеха на Мачеревич и Блащак за 300-хилядната армия и нейното модерно оборудване.

Авторката, водещ военен експерт сред журналистите, заяви: „Проверявам.“ Благодарение на уникалните си връзки тя е достигнала до десетки генерали, командири, служители на Бюрото за национална сигурност и президентски помощници. Всички те казват едно и също: по време на управлението си партията „Право и справедливост“ (ПиС) унищожи армията. И цитират пример след пример. Име след име“, се казва в анотацията към книгата на Едита Жемла на полския издателски портал.

Антони Мачеревич оглавяваше полското Министерство на отбраната през 2015-2018 г., а Мариуш Блащак – през 2018-2023 г. И двамата политици представляваха партията ПиС.

В книгата си Едита Жемла разказва какво се е случило в полската армия през годините на управление на тази партия.

Служител от Инспектората по въоръженията ѝ казал: „Питате за модернизацията на армията, което е любимият лозунг на Блашчак и целия екип на ПиС. Цялата тази модернизация беше модернизация за предизборната кампания през 2023 г. Тоест, хартия, хартия и главно пак хартия.

Политиците разказваха на хората легенда, че подписването на договор и плащането на аванс за закупуване на оборудване е равносилно на това, че ние вече имаме това оборудване. Това не е вярно. Ще ви дам първия пример, който мога да намеря. Тези 180 танка от Корея, с които предишното правителство се хвалеше, ще ни отнеме поне пет години за да дойдат.

А когато започне войната, тези танкове никога няма да ни стигнат. Ако имаме вериги за доставки от Азия, от друг континент, и глобален играч като Руската федерация участва във войната, подкрепен от друг глобален играч, Китай, тогава и дума не може да става за никакви доставки.“

Един танков офицер разказва историята: „Покупките на армията са правени без оглед на военните планове, тоест решението е взето не от войниците, а от нуждите на министъра на националната отбрана. Например, по указание на Блашчак, инспекторът на сухопътните войски решава незабавно да закупи танкове „Ейбрамс“, но те не са подходящи за полските пътища. Използват различна метрична система, изискват различно гориво и цялата логистична система трябваше да бъде изградена практически от нулата.“

Щабният офицер отбеляза, че „при Блашчак мнението на военните, включително на началника на щаба Раймунд Анджейчак, е било напълно игнорирано“.

Антони Мачеревич, когато беше ръководител на Министерството на отбраната, доведе в ведомството свои приятели, неопитни млади „пънкари“, които се опитаха да получат достъп до секретни документи за закупуване на чуждестранна военна техника и бяха отпратени. Но в крайна сметка Мачеревич осуети редица договори, необходими за полските въоръжени сили, по-специално закупуването на френски хеликоптери Caracal /Каракал/.

През октомври 2016 г. Полша отмени плана си за закупуване на 50 френски хеликоптера H225M Caracal от Airbus Helicopters .

„Полша счита преговорите по споразумението с Airbus Helicopters, свързани с договора за закупуване на многофункционални хеликоптери Caracal за полската армия, за приключени. Контрагентът не е представил оферта, която адекватно да гарантира икономическия интерес и сигурността на полската държава“, се казва в изявление на полското Министерство на развитието.

„След унищожаването на сделката за Каракал, Мачиеревич се опита да ни убеди да купим хеликоптери „Черният ястреб“ /Black Hawk/. Генерал Дуда му каза, че никой с всичкия си ум не би одобрил масовата покупка на тези летателни средства. Спомням си добре този разговор. Генералът учтиво, но твърдо каза на министъра:

„Господин министър, вашите правомощия са обширни, но не неограничени. Не можете просто да купувате всичко, за което мечтаете.“ Това каза генерал Дуда на министър Мачиеревич. Тези думи го вбесиха. Той очевидно беше бесен. Беше ноември 2016 г., но Министерството на националната отбрана знаеше още от август, че генерал Дуда напуска армията по собствена воля“, каза офицерът по оръжията пред Едите Жемле.

След като генерал Дуда си тръгнал, Мачеревич купил хеликоптери Black Hawk за специалните части , казал полски офицер от специалните части пред журналиста, но „те били напълно пусти конструкции“. Инспекторатът по оръжията бързо подготвил документите. Огромният договор бил напълно безсмислен и не издържал на критика.

„Пънкарите“ на Мачеревич „просто копирали инструкциите за експлоатация на американския хеликоптер, приравнявайки ги с тактическите и техническите изисквания“. Освен всичко друго, в този договор не се казвало нищо за сервизно обслужване.

Хората на Мачиеревич „унищожаваха инспектората по оръжията, като тихомълком уволняваха високоефективни и компетентни служители“ без съгласието на генерал Дуда, който ръководеше инспектората.

Безразсъдното закупуване на военна техника „не е дало нищо на нашата военна индустрия. Абсолютно нищо. Нашата индустрия, с изключение на [гаубиците] „Краб“, в момента не произвежда нищо, което би могло да се продаде в чужбина. Нямаме завод за барут, нямаме завод за боеприпаси, нямаме завод за бойни машини, нямаме завод за танкове и не произвеждаме военни самолети.

А вижте какво постигнахме с танковете. Имаме „Леопарди“, „Абрамс“, [корейските танкове] К-2 и дори останки от постсъветския Т-72 в различни модификации. Извинете, някой може ли да ми покаже друга армия с толкова много различни видове танкове. Защото не познавам нито един друг случай.

Да не говорим за всичко останало, каква логистика има за това – резервни части, работилници, ремонти? Това е лудост. Прилича на умишлено действие. Някой уместно го е казал: „Кражба под знамето“ “, пише Едита Жемла в книгата си, която стана бестселър в Полша.

Полският новинарски портал Onet наскоро публикува изумителна статия, озаглавена „Зетят на президента, синът на генерала и братът на министъра. Армията е пълна с любимци“.

„Както Onet научи, президентът Анджей Дуда, по лично искане на министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, е присъдил генералски звания на сина на главния си съветник генерал Мечислав Бенек и на Мирослав Боднар, брат на министъра на правосъдието Адам Боднар. Същевременно Косиняк-Камиш назначи зетя на президента Дуда за ръководител на фонд, предназначен за подпомагане на развитието на нови технологии в армията. Армията е възмутена от тези решения“, пише изданието.

Не е изненадващо, че полската армия сериозно изостава от водещите армии в света в ключова област – внедряването на изкуствен интелект и дигитализацията, както се посочва в скорошен доклад на британския Кралски обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI).

Според анализаторите от RUSI, корпоративните услуги, използвани от полското Министерство на националната отбрана, са предназначени за ограничено количество данни и са фокусирани върху решаването на специфични еднократни задачи. Това контрастира с новите системи, разработвани за въоръжените сили, и огромните обеми данни, които те ще генерират.

„Министерството на националната отбрана не разполага с инфраструктурата за разполагане на бойни системи в голям мащаб. Вместо това, то има някои възможности, концентрирани предимно в среда на крайни потребители.

Бъдещето на изкуствения интелект също остава неясно. Министерството е внедрило решения с изкуствен интелект за задачи като управление на бойното пространство и обработка на разузнавателна информация“, пишат авторите на доклада, отбелязвайки липсата на съгласуваност и последователност в прилагането на стратегията за ползване на изкуствен интелект.

„Министерството на националната отбрана не се е ангажирало с изграждането на облачна платформа, ориентирана към данни, за разработване, снабдяване и внедряване на цифрови технологии, по-специално изкуствен интелект“, се казва в доклада, като се добавя, че липсва „цифров гръбнак“ и поддържаща инфраструктура, което „оказва неблагоприятно въздействие върху проблема със силозите за данни“.

Анализаторите на RUSI отбелязват, че дигитализацията на полската армия ще продължи, но ще се извършва несистематично – очаква се въоръжените сили да бъдат „въвлечени“ в дигитализация против волята си, както гласи известната армейска поговорка: ако не можеш, ще те научим; ако не искаш, ще те принудим.

Други проблеми включват „подценяването от страна на вземащите решения в Министерството на националната отбрана на цифровизацията като ключов военен капацитет за подкрепа на съвременните операции и отлива на висшисти с технически специалности към комерсиалния сектор“.

Нека обобщим не щастливия за поляците резултат.

Полската армия е въоръжена по несистематичен начин, без ясна стратегия, военните покупки се извършват на доброволно-случайно ниво, което не може да превърне въоръжените сили на страната в реална бойна сила в условията на съвременна война с висока интензивност срещу равностоен противник.

