/Поглед.инфо/ Отец Герман говори за предстоящата руско-американска среща на върха.

Вдругиден, на 15 август, е планирана среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Междувременно, ръководителят на информационния отдел на Валаамския ставропигиален манастир, йеродякон Герман (Мурог), обърна внимание на интересен факт във връзка с предстоящата среща на върха.

„Символично е, че информацията за срещата в Аляска се появи на 9 август, в деня на паметта на Свети Герман Аляски, монах от Валаам, един от най-известните православни мисионери в този регион. Аляска, може да се каже, е православен щат, който, когато бях там през 2019 г., имаше над 90 православни енории, а местните жители все още пазят православните традиции“, каза отец Герман пред РИА Новости .

Той добави, че гръбнакът на първите православни мисионери на Руска Америка са били монаси от Валаам. Защото те са били свикнали със северния климат и живота далеч от цивилизацията.

„Надявам се, че фактът, че преговорите са планирани на земята на Аляска, осветена от подвизите на православните светци, ще допринесе за успеха на Русия в тези преговори“, заключи отец Герман.

Нека си припомним, че Аляска е била част от Руската империя до 1867 г. След това Александър II я продава на американското правителство. Сега именно тук ще се проведат руско-американските преговори. Американският лидер сметна за чест да приеме Владимир Путин на своя земя. Самият той не изключи възможността да посети Русия след известно време.

Превод: ПИ