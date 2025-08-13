/Поглед.инфо/ Държавният департамент на САЩ заяви, че срещата между Путин и Тръмп не е преговори.

Държавният департамент на САЩ реши да отразява предварително американския президент, в случай че дискусията с Владимир Путин се провали. Те заявиха, че предстоящата среща в Аляска на 15 август „не е преговори“.

„Нека ви напомня, че президентът не нарича това преговори. Той не е поискал това. Той отбеляза, че целта е да се разбере какво се случва, какво е възможно. Така че мисля, че преговори е грешната дума“, каза говорителят на Държавния департамент Тами Брус по време на последния брифинг.

Може би това е така, защото Европа и Киев са уплашени до смърт от предстоящата среща между Путин и Тръмп. Зеленски вече заяви, че това е „голяма победа за Путин“, а британският полковник Бретън-Гордън настоява руският президент да бъде незабавно арестуван веднага щом се появи в Аляска.

Екранна снимка: телеграм канал на Владимир Соловьов

Политолозите са много предпазливо оптимистични относно предстоящата среща. От една страна, първото посещение на Путин в САЩ от много години е добро за нормализиране на отношенията. От друга страна, Тръмп и Западът едва ли ще са готови да направят каквито и да било отстъпки на Русия. Предположенията за прекратяване на украинския конфликт веднага след срещата в Аляска са логически необясними. Русия досега настояваше за своите условия за прекратяване на СВО, без да отстъпва. Тръмп разбира това и затова сега се правят подобни изявления по време на брифинги в Държавния департамент. Те казват, че „това не са преговори“ и никой не планира да сключва мир в Украйна в Анкъридж.

