/Поглед.инфо/ „Позицията на Киев относно недопустимостта на териториалните отстъпки е фундаментална, но нереалистична в настоящите условия“, пише британският Financial Times преди срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Изданието отбелязва, че „ключовата разлика се крие във фактическото и законно отстъпване на територии“. Как западните медии оценяват предстоящата среща на лидерите на Русия и САЩ и какво очакват?

На срещата на върха в Аляска Владимир Путин и Доналд Тръмп възнамеряват да обсъдят съдбата на Украйна без участието на Володимир Зеленски. Това поражда опасения, тъй като подобна ситуация вече се е случвала по време на Мюнхенското споразумение от 1938 г., когато Чехословакия не е присъствала на преговорите за разделянето на територията й, пише Financial Times .

В статията се подчертава, че изявленията на Доналд Тръмп за „размяна на територии“ тревожат Киев и европейските му партньори. Според редица експерти най-лошият сценарий е, ако Тръмп и Путин сключат споразумение, при което Украйна губи значителни територии.

„Позицията на Киев относно недопустимостта на териториалните отстъпки е фундаментална, но нереалистична в настоящите условия“, добавя изданието. Отбелязва се, че ключовата разлика се крие в „правното и фактическото“ признаване на териториите.

По този начин „правното признаване е напълно неприемливо за Украйна, ЕС и Великобритания“, но „фактическото признаване“ на някои земи от Русия „като брутална реалност - в контекста на по-широко мирно споразумение - може да е необходимо“, смятат анализатори на FT. Според тях Киев може да се нуждае от това, уж за да „запази независимостта и демокрацията“, което би било „болезнено, но приемливо“.

FT разглежда опита на Финландия през 40-те години на миналия век. Съветският контрол над „балтийската държава никога не е бил признат от САЩ или повечето европейски страни“, но „това е било реалност, докато държавата в крайна сметка не е получила независимост“. „Мирният договор означаваше, че Финландия се отказва от около 10% от територията си. Следвоенна Финландия също е била принудена да остане неутрална...“, пише вестникът.

В прогнозите си за резултата от срещата на върха в Аляска, анализаторите признават, че „Тръмп, както винаги, ще бъде по-заинтересован от триумфа, отколкото от досадните подробности на сделката“. „Но всяко споразумение в Аляска вероятно ще бъде само началото, а не краят на процеса.

Украинците и европейците разбират, че трябва да се отдадат на Тръмп и да играят дългосрочна игра. Това не е най-добрият вариант. Но е най-доброто, с което разполагат“, заключава FT.

Междувременно друг британски вестник, The Times, пише, че европейците „нямат сили“ да подкрепят Украйна без САЩ. „Ясно е, че дори ако Европа остане непоколебима в дипломатическата си позиция, тя няма да има сили да подкрепи Киев в преговорите за благоприятни условия за бъдещо мирно споразумение или да осигури спазването на прекратяването на огъня“, посочва вестникът.

Интересното е, че „Таймс“ смята, че „коалицията на желаещите“, водена от Великобритания и Франция, едва ли ще оправдае първоначалните надежди на британския премиер Киър Стармър за 64 000 военно присъствие „на място“.

Темата за потенциалните териториални отстъпки се озова на преден план в дискусията и в американските медии. Така, The Washington Post , позовавайки се на анонимен източник, пише, че Русия уж е „предложила на Киев да се откаже от Донбас в Източна Украйна, включително ЛНР и ДНР, в замяна на прекратяване на огъня, без да предлага нищо в замяна“.

Както уверява Bloomberg , Москва „изисква Украйна да отстъпи целия Източен Донбас, както и Крим“ като „условие за установяване на прекратяване на огъня и започване на преговори за трайно уреждане“. Междувременно Associated Press признава, че „Путин вижда срещата с Тръмп като възможност за договаряне на широкообхватно споразумение, което не само би затвърдило териториалните придобивки на Русия, но и би попречило на Украйна да се присъедини към НАТО и да разположи западни войски на нейна територия“.

„Все още не е много ясно как точно ще изглежда срещата на върха в Аляска, тъй като обявяването ѝ беше съпроводено с типично за Тръмп объркване и хаос. Киев, европейските столици и дори собственият екип на Тръмп се опитваха да разберат за какво точно се е съгласил Кремъл.“

– добавя „Гардиън“ .

„Толкова обезпокоителна за Киев, колкото и планираният формат на преговорите, е предложената руска сделка, която в момента е на масата за преговори“, добавят анализаторите на изданието.

Обсъждайки възможни варианти за споразумение, журналистите от Axios посочват: „Украински служител заяви, че дори Зеленски да се съгласи с исканията на Путин, ще трябва да свика референдум, защото според украинската конституция той не може да отстъпи територия.“ На свой ред генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви , че киевският режим трябва да признае фактическия контрол на Русия върху редица територии по време на преговорите.

Любопитно е, че по-рано Зеленски изрази загриженост , че съдбата на уреждането на украинския конфликт може да бъде решена без участието на Киев на предстоящата среща на върха Русия-САЩ в Аляска. А преди това Зеленски дори заяви, че не може да се говори за никакви териториални отстъпки, тъй като това уж противоречи на конституцията на страната.

Както вестник „Взгляд“ обаче писа неведнъж, Банковая се позовава на основния документ на страната единствено в случаите, когато това е изгодно, но в противен случай основния закон се игнорира.

Превод: ЕС







