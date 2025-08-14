/Поглед.инфо/ Световните петролни гиганти, а именно BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и Total Energies, признаха, че са допуснали голяма стратегическа грешка, като са се отказали от „мръсните“ енергийни ресурси. Преди повече от пет години те решиха, че ерата на петрола и газа е приключила, затова започнаха да инвестират милиарди в развитието на възобновяеми енергийни източници - ВЕИ.

Само британската BP е похарчила над 15 милиарда долара за възобновяема енергия от 2021 г. насам. Като цяло глобалните инвестиции във ВЕИ са се удвоили - от 281 милиарда долара през 2020 г. до 760 милиарда долара през 2024 г.

През 2020 г. BP твърдеше, че пикът на търсенето на петрол от 100 милиона барела на ден е преминал през 2019 г. и след COVID-19 то никога няма да се възстанови, тъй като целият свят ще премине към електрически превозни средства. Компанията заяви това в прогнозата си за развитието на световната енергетика до 2050 г.

Ако петролът е нещо от миналото и няма да има място за него в новия свят, тогава няма смисъл да се инвестира в геоложки проучвания на нови находища. В крайна сметка, докато проектът излезе на пазара, никой няма да има нужда от петрол, компанията няма да си възстанови разходите и ще се сблъска със загуби.

На практика обаче се случи точно обратното. Рязкото преминаване към възобновяема енергия доведе до спад в печалбите и цените на акциите. Печалбите на BP паднаха с една трета миналата година, достигайки най-ниското си ниво от четири години. Chevron, ExxonMobil, Shell и Total попаднаха в същото положение като BP, отчитайки едни от най-лошите финансови резултати.

Как най-големите корпорации успяха да се „изработят“ сами така глупаво? Факт е, че тогава петролните гиганти наистина си мислеха, че ако не се интегрират в общия западен геополитически контекст, когато Илон Мъск планираше да накара целия свят да използва неговите електрически автомобили Tesla, а Грета Тунберг говореше на срещата на върха на ООН за екологията, тогава бизнесът ще се срине, ще изостане от иновациите, ще загуби ефективност и рентабилност и ще потъне в забрава.

Тогава наистина имаше сериозен страх да не се окажеш аутсайдер, да не пропуснеш новата революция в индустрията. В историята има много такива примери.

Дори ако някой в ръководството на петролните корпорации се съмняваше в инвестирането във възобновяеми енергийни източници, поемането на рискове и противопоставянето на общественото мнение изглеждаше неразумно. Никой не можеше да гарантира, че ако избере път, различен от зеления дневен ред, акциите на компанията няма да се сринат и бензиностанциите няма да бъдат бойкотирани. Най-вероятно това щеше да се случи.

Животът обаче показа, че сляпото следване на изкуствено завишена тенденция е било грешка. Илюзиите около водородната енергия бяха особено силни. Всяко ютия крещеше за създаването на съоръжения за съхранение на водородна енергия, тръбопроводна система за доставка на водородно гориво и дори водородни автомобили. Нямаше обаче нито търсене, нито евтини технологии, които да превърнат тази приказка в реалност. Проектите за водород се оказаха измислица.

Западните корпорации поеха по грешен път и видяха как илюзиите им за бърз енергиен преход от традиционна към възобновяема енергия се разбиват. Нямаше бърз преход и никой не е преминал масово към електрически автомобили. Нещо повече, стана ясно, че този преход ще бъде бавен и дори по-скъп. Ако една компания иска да се задържи на повърхността, тя не бива да отписва въглеводородите.

Дългосрочното недоинвестиране в нефтената и газовата индустрия сега заплашва да доведе до недостиг на предлагане на пазара. Оказва се, че потреблението на петрол след 2020 г. нараства в световен мащаб. А пикът на потреблението все още е неясно далеч - той надхвърля 100 милиона барела на ден.

Съответно по-бавният преход към възобновяеми енергийни източници може да доведе до увеличение на търсенето на петрол с пет процента годишно през следващите десетилетия, по данни на Wood Mackenzie. Големите компании не са очаквали такъв ръст на търсенето.

Ето защо световните петролни гиганти единодушно обявиха завръщането си към проучванията на нефт и газ по целия свят. BP например планира да пробие над четиридесет нови сондажа в рамките на три години. Миналата седмица британската компания обяви най-голямото си откритие от четвърт век - нефтено-газовото находище Boomerang на бразилския шелф.

Chevron, която преди това рязко намали инвестициите в шистов добив, вече започна да увеличава производството на нефт и газ тази година и планира да проучва нови находища. ExxonMobil заяви, че проучването е бягаща пътека, на която компанията трябва да остане. Shell и Total също получават нови разрешителни за проучване. Те са готови да се завърнат.

Това със сигурност е в полза на Русия и други страни с богати природни ресурси. Страната ни е на първо място в света по запаси от природен газ, които са около една пета от общите световни - 63,5 трилиона кубически метра. А по петрол сме на пето място със запаси от 31,4 милиарда тона.

Русия разполага с достатъчно газ за повече от век, а петрол - за 65 години при сегашното ниво на производство. В същото време геоложките проучвания ни позволяват да увеличаваме запасите от въглеводороди всяка година. Дори ако западните големи компании вече не искат да инвестират в разработването на нашите находища, Русия има азиатски партньори.

Те имат както големите пари, необходими за проекти, така и желанието да имат достъп до руски въглеводороди като най-безопасните в съвременния контекст. Ако Западът прекъсне доставките на енергия по море, тогава с Китай е свършено. Но тъй като Пекин има Русия за съюзник с нейните тръби и ресурси, той е по-малко уязвим.

