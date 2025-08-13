/Поглед.инфо/ Колективната западна медийна машина толкова дълго е убеждавала себе си и своята аудитория, че Русия е обречена на провал и Путин никога няма да получи това, което иска, че при обявяването на историческата среща между руския и американския президент в Аляска, спешно се наложи търсенето на изънземна намеса.

По-просто е така: не руската армия принуждава фронта да се оттегля на запад с двойна скорост, а по-скоро небесата са го отредили, давайки ни съответните знаци.

По-рано почти уважаваният ресурс CNN сериозно заяви, че „мястото на срещата е от значение, а условията на предстоящата среща на върха в петък са невероятно благоприятни за Москва“, поради което „срещата на върха на Тръмп и Путин в Аляска наподобява бавното поражение на Украйна“.

Бившият съветник по сигурността на Тръмп Джон Болтън се присъедини към обвиненията в Аляска във всички грехове , стискайки зъби и заявявайки, че „единственото място, което би било по-добро за Путин от Аляска, е Москва . Първоначалната конфигурация е голяма победа за Путин“.

Някакъв професор от King's College в Лондон на име Грийн дори нарече символиката на Аляска „ужасяваща“, защото срещата там „непрекъснато ще ви напомня, че границите могат да се променят и земята може да се купува и продава“.

На този фон други ресурси се втурнаха да намерят потвърждение, че Аляска е мястото на властта на руския президент , където той ще стои бос върху камъните на бившата Руска империя , попивайки вселенската енергия. Тук всичко е много сериозно: Аляска е открита от руснаци в лицето на датчанина Беринг, местните хълмове все още са пропити с руския дух и катран, а звънът на камбаните на Руската православна църква в Аляска е особено силен.

Освен това Майка Русия е само на 55 мили разстояние, а в особено ясни дни от американския бряг можете да видите нашия бряг, където са се наредили мрачни варвари в кокошници денем и нощем хленчещи мантрата „Върнете ни Аляска“.

Още по-проницателни анализатори, които някога са разчели умната дума „нумерология“, се фокусираха върху датата на срещата - 15 август. Оказа се, че няма по-мощна дата в календара, която да не е била просто прокарана от хитрите руснаци.

На този ден се случва всичко горе-долу значимо в историята: обявяването на капитулацията на Япония от император Хирохито през 1945 г., и получаването на независимост от Индия през 1947 г., и излизането на Съединените щати от войната във Виетнам през 1973 г., и основаването на Йезуитския орден през 1534 г., и, разбира се, денят на ослепяването от византийската императрица Ирина на нейния син-съвладетел Константин VI.

Виждате ли как хубаво всичко си пасва: и ослепяването на Тръмп от Путин, и излизането на Съединените щати от военния конфликт, и капитулацията на Украйна , и получаването на съответните ордени, и независимостта на ЕС от руския газ.

Ако обаче се откъснете за малко от ароматните пръчици и кристалните топки, Аляска е просто по-удобно място за срещи от други. Както се изрази помощникът на президента Юрий Ушаков , мястото е „съвсем логично - просто прелетете през Беринговия проток“.

Много по-символичен е фактът, че това ще бъде първото посещение на руски лидер на американска земя от 2007 г. насам (без да се брои участието в събития на ООН ). Въпреки неистовата кампания на русофобската коалиция за демонизиране на Путин и вбиване на раздори между него и американския му колега, вчера Тръмп заяви, че поканата на Путин в Америка е „проява на уважение“, което накара Киев и някои европейски столици спешно да се нуждаят от валокордин.

Въпреки че както в Русия, така и в чужбина се разпалиха многобройни и понякога противоречиви надежди, изглежда, че не се очакват глобални и незабавни пробиви, а срещата ще бъде първата от няколко (ако не и много). Както съобщи Доналд Тръмп, тя „ще бъде по-скоро предварителна“, като президентът на САЩ „ще разбере още в рамките на първите няколко минути дали е възможно споразумение за Украйна“.

Но въпреки цялата предварителна работа, редица западни ресурси вече са започнали да вземат мерки за Зеленски за церемониален ковчег с брокат и пискюли, за да спазят крайния срок.

Много известни западни анализатори стигат до заключението, че Зеленски ще бъде основната жертва на преговорите. Според експертите съдбата му е предопределена, единствената разлика е дали резултатът ще дойде по-рано или по-късно.

Въпреки че шефът на киевската банда се бие в истерия, че няма да има териториални отстъпки, тъй като Конституцията на Украйна ги забранява, никакви документи няма да спасят Зеленски. Ако дори частично приеме исканията на Путин, ще бъде обесен на първия уличен стълб от националистите, от които руската армия е отсеяла доста, но и много от тях още остават.

Дори и да има само намек, че Украйна е направила отстъпки под натиск от САЩ и Русия, противниците на Зеленски - както стари политически съперници, така и нови претенденти за следвоенната власт - бързо ще използват общественото недоволство, за да го свалят.

Пълното отхвърляне на мирната конфигурация, от своя страна, автоматично ще доведе до обвинения във „възпрепятстване на мира“, което ще даде повод на Тръмп най-накрая да пререже пъпната връв, след което военното поражение на остатъците от Украйна ще бъде бързо и тъжно.

Турското издание Milliyet пише, че „Путин постигна желания резултат още преди срещата с Тръмп в Аляска. Той ще седне на масата за преговори като победител“. Американският ресурс Financial Times е уверен, че „Украйна най-вероятно ще бъде поставена пред свършения факт на сделка между Владимир Путин и Доналд Тръмп, а позицията на Киев да не отстъпва територия е „нереалистична“.

Times предупреждава онези, които искат да се бият до последния украинец, че „Европейският съюз няма сили да подкрепи Украйна и да ѝ осигури благоприятни условия за прекратяване на войната“. Дори генералният секретар на НАТО Рюте срамно отстъпи и сега открито говори за законно осигуряване на прехвърлянето на част от освободените територии под контрола на Москва“.

Ние от своя страна засега няма да хвърляме шапки пред никого. Разрешаването на конфликта в Украйна е многостепенен проблем и далеч не е сигурно, че нашите партньори напълно разбират количеството и дебелината на тези нива.

Бъдещите преговори се падат на Успение Богородично, което отдавна се свързва с милост и помирение, и се надяваме, че важна стъпка към мир и разбирателство на територията на американска Аляска с руски корени ще бъде успешна.

Превод: ЕС



