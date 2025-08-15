/Поглед.инфо/ САЩ нямат намерение да се съобразяват с позицията на ЕС за конфликта в Украйна, те залагат на двустранния диалог с Русия и изглежда, че възнамеряват да се оттеглят от сблъсъка между Москва и Киев, смята Яков Кедми. Геополитическият анализатор е на мнение, че ЕС обективно няма възможност да се противопостави успешно във военен конфликт с Русия, независимо, че ускорено се въоръжава.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Защо САЩ няма да се съобразяват с позицията на ЕС за конфликта в Украйна?

- Защо за ЕС е контрапродуктивно да продължи конфронтацията си с Русия и какви последствия може да има за него това?

- Има ли потенциал ЕС военен сблъсък с Русия?

- Мирното споразумение между Армения и Азербайджан;

- Защо БРИКС е организация от нов тип и тя не трябва да се съобразява с изчерпани модели за сътрудничество между държавите?

- Необходимо ли е разширение на Съвета за сигурност на ООН?

/ВИДЕО/

