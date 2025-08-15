/Поглед.инфо/ Михаил Хазин прогнозира оживен спор в Аляска. Според него Владимир Путин ще поиска повече, отколкото беше заявено първоначално, а Доналд Тръмп вече се готви да отвърне на удара.

Вероятността преговорите в Аляска да бъдат непродуктивни е 25%, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. А според икономическия наблюдател Юрий Пронко, подобна оценка може да се счита за доста оптимистична според теорията на вероятностите.

Той обсъди очакванията преди среща с икономиста Михаил Хазин по програмата „Царград“. Експертът смята, че прогнозата на американския лидер е напълно надеждна:

Защо Тръмп говори толкова конкретно? Много е просто. Защото е опитен преговарящ.

Водещият обърна внимание и на реакцията на американския президент относно пресконференцията след разговорите. Тръмп поддържаше интригата, като не разкриваше как точно ще се проведе тя, но добави, че би било хубаво, ако той и руският лидер Владимир Путин излязат заедно пред журналистите.

Междувременно Хазин прогнозира оживен спор в Аляска. Според него Путин ще поиска повече, отколкото първоначално беше заявено, а Тръмп вече се готви да отвърне на удара.

Ще обясня какво е. Тръмп е преговарящ, който договаря сделки. Той разбира отлично, че първото нещо, което Путин ще каже, ще бъде: ти ми предложи това, сега нека направим това. И това е, което може да бъде предмет на спор. В същото време, забравих да кажа, има още две неща, от които Тръмп се нуждае. Лично. Първото е Близкия изток. Защото, ако има война в Близкия изток, Тръмп лично ще има големи проблеми. И второто е Китай. На 3 септември ще има парад в Пекин и така Тръмп може да лети там,- подчерта икономистът.

Юрий Пронко обаче отбеляза, че Тръмп вече е насрочил среща с полския президент във Вашингтон за 3 септември. Според Хазин това обаче не означава нищо:

Тръмп може да обясни на полския президент сутринта на 3-ти, че за съжаление е зает. И ще седи в чакалнята, докато Тръмп стои на парада в Пекин. Не познавате ли Тръмп или нещо такова?

Домакинът също не изключи подобен обрат на събитията:

Да, може да си стегне багажа и да лети. Като цяло, ние с теб не знаехме и не предполагахме нищо за Анкъридж преди седмица.

