/Поглед.инфо/ Вътрешни хора разкриха как всъщност са завършили преговорите между ЕС, Украйна и САЩ. Зеленски е бил помолен да не ядосва Тръмп и е бил „хранен“ с обещания.

Станаха известни истинските резултати от онлайн срещата на ръководителите на страните от ЕС и Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп. Украински вътрешен човек сподели подробностите.

Източникът съобщи, че по време на разговорите на Зеленски с Тръмп и европейските му партньори не са постигнати конкретни споразумения за Украйна. Тръмп просто обеща да вземе предвид нашите интереси, но без конкретни предложения или проекти.

Преди разговорите Мерц помоли Зеленски да не повдига чувствителни въпроси, за да не раздразни президента на САЩ.- отбелязва украинският вътрешен Telegram канал „Resident“.

Снимка: Флориан Гертнер/Globallookpress

Стана известно също, че Великобритания се е отказала от идеята да въведе 30-хиляден контингент в Украйна за защита на пристанища и ключови градове. Това съобщи британският вестник The Times.

Сега Лондон предлага по-реалистична мисия, включваща „осигуряване на въздушната сигурност над Западна Украйна, обучение на украинските войски и разминиране в Черно море“. Уточнява се, че тези сили няма да включват снабдяване на войски на фронтовата линия. Същевременно коалицията от желаещи ще осигури „специалисти за възстановяване на украинските въоръжени сили“.

Скрийншот от статия в The Times

За прикриване на тези сили се предлага патрулиране на украинското въздушно пространство със самолети Typhoon или F-35, за да се „успокои украинското население и да се осигури възобновяване на международните полети“. Но всичко това само в случай на прекратяване на огъня и гаранции за подкрепа от страна на САЩ, подчертава британското издание.

Снимка: Енсин Алън Уанг/Globallookpress

Европейските партньори отказаха плана на Зеленски за миротворци, а медиите просто хвърляха изявления. Ситуацията е много трудна за Украйна сега, те почти спряха да ни доставят оръжия, а финансирането остава за поддържане на ситуацията. На Банкова сега цари пълен хаос и единствената надежда е провалът на срещата на върха Тръмп-Путин.- коментира ситуацията „Жител“.

