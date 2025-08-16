/Поглед.инфо/ В столицата Мапуто президентът на Мозамбик Даниел Чабо даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група.

На 15 август тази година се отбеляза 20-годишнината от представянето на концепцията „Зелените планини и сините води представляват богатство“ на китайския председател Си Дзинпин, свързана със защитата на околната среда. Президентът на Мозамбик Даниел Чабо заяви, че концепцията отразява далновидността и прозорливостта на председателя Си Дзинпин.

Даниел Чабо, който е посещавал Китай 7 пъти, допълни, че ще се възползва активно от опита на Китай в областта на развитието, за да научи как да създаде специални икономически зони и да постигне бързо развитие на страната си.