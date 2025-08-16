/Поглед.инфо/ На 15 август в Аннин, провинция Юннан, членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър на Китай Уан И и тайландският външен министър Марис Сангиампонгса оглавиха Десетата среща между външните министри за сътрудничество по Ланцан-Меконг, чиято главна тема е „Златните 10 години: Поддържане на дългосрочно обединение за съвместното изграждане на щастлив живот“.

Първият дипломат на Китай заяви, че сътрудничеството между страните от басейна на реките е нов тип регионален механизъм за сътрудничество. След 10 години работа той е донесъл реални ползи на населението на шестте страни и е допринесъл значително за стабилността и просперитета в региона, превръщайки се в най-динамичния и перспективен механизъм за сътрудничеството в района. Уан И подчерта, че от новата отправна точка всички страни трябва да започнат заедно ново златно десетилетие за партньорството в басейна и да ускорят изграждането на общност на споделена съдба на страните за сътрудничество по Ланцан-Меконг.

Участниците в срещата високо оцениха постигнатите през последните 10 години резултати от сътрудничеството в региона и изразиха признателност към Китай за неговата политика на добросъседство и приятелство, която играе важна водеща роля за районното партньорство.