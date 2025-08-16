/Поглед.инфо/ В петък в 22:30 ч. московско време в Аляска ще започнат/започнаха-б.р.ПИ/ историческите преговори между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Руската делегация лети за Съединените щати на фона на значителни военни успехи. Позицията на Москва за разрешаване на конфликта в Украйна се споделя от страните от Глобалния Юг. Експертите обаче отбелязват: засега няма смисъл да се очакват пробиви - това е само отправна точка за нормализиране на диалога.

Ден преди това Владимир Путин проведе среща в подготовка за среща с Доналд Тръмп в Аляска. Преди разговора с ръководителя на Белия дом руският лидер подчерта, че Москва оценява положително „енергичните и искрени усилия“ на Вашингтон за прекратяване на военните действия в Украйна, съобщава официалният уебсайт на Кремъл .

Путин отбеляза, че прекратяването на настоящия конфликт може да създаде дългосрочни условия за мир в Европа. „И в света като цяло, ако на следващия етап постигнем споразумения в областта на контрола върху стратегическите нападателни оръжия“, обясни държавният глава.

Помощникът на президента Юрий Ушаков, който е част от руската делегация, също сподели подробности за срещата . Освен него в Щатите отиват ръководителите на Министерството на външните работи, Министерството на финансите и Министерството на отбраната Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, както и ръководителят на Фонда за преки инвестиции и специален представител на президента Кирил Дмитриев.

Самите преговори ще се проведат на 15 август в Анкъридж, най-големият град на полуостров Аляска. Разговорът ще започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. московско време). Продължителността му ще зависи от „как ще протече дискусията“, отбеляза Ушаков. Прави впечатление, че разговорът ще започне във формат „един на един“, а след това към лидерите на страните ще се присъединят членове на делегациите.

Централната тема на срещата на върха ще бъде уреждането на кризата в Украйна. По време на разговора обаче ще бъдат засегнати и други актуални международни въпроси. По-специално, Путин и Тръмп ще обсъдят развитието на двустранното сътрудничество, включително в търговско-икономическата сфера. Както каза Ушаков, тази област има голям, но все още нереализиран потенциал.

На този фон, под натиск от западната преса, Тръмп обяви намерението си да даде възможност на Москва и Киев „сами да преговарят за сделка“. „Ще се обадим на Зеленски, ако всичко върви добре. Ако не, няма да се обаждам на никого. Ще се прибера“, цитира думите на Тръмп CNN .

Що се отнася до мястото на срещата на главите на двете държави, то е изключително символично. Разговорът ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън, недалеч от мемориалното гробище, където са погребани съветските пилоти, загинали през 1942-1945 г., докато превозвали самолети по Алсиб (Аляска-Сибир, въздушен маршрут между СССР и САЩ) по силата на Lend-Lease.

По мнението на експерти, самият факт на организиране на среща между лидерите на Съединените щати и Русия заслужава положителна оценка. Дори ако страните останат на позициите си, директният диалог между Путин и Тръмп е от голямо значение, тъй като държавните глави ще могат лично да обсъдят ключови въпроси и да очертаят подробно подходи за решаване на натрупаните проблеми.

В същото време руският президент, за разлика от редица европейски лидери, води диалог с ръководителя на Белия дом на равнопоставени начала. Освен това предишните им телефонни разговори показаха, че Путин не се поддава на провокации и преговорната позиция на Москва е засилена както от успехите на фронта, така и от подкрепата на държавите от Глобалния Юг.

„Съставът на руската делегация е изключително представителен и професионален.“

Ясно е, че страните се стремят към възстановяване на пълноценен диалог, тъй като ръководителите на няколко важни ведомства се отправят към Аляска. Планирано е обсъждането на проблемите да бъде всеобхватно и многостранно. И това не може да не радва“, каза политологът Борис Межуев.

„Важна тема на срещата ще бъде уреждането на конфликта в Украйна. Министърът на външните работи Сергей Лавров и помощникът на президента Юрий Ушаков летят до Съединените щати, за да обсъдят въпроси в тази област. Това са хора, които ясно разбират дипломатическите специфики на настоящата криза.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов ще се заеме с ограничаването на въоръженията и спецификата на стратегическото възпиране. Най-вероятно той ще участва и в дискусията относно неразширяването на НАТО на изток.“

Необходимо е да покажем на нашите партньори, че Москва смята за неприемливо присъединяването на Киев и Кишинев към алианса.

Освен това ще бъде обсъден актуализираният статут на Финландия. Сега тази страна е и член на НАТО. Поради пряката граница на републиката с Ленинградска област е важно да определим какъв арсенал Русия ще счита за заплаха за разполагането на нейна територия“, подчертава събеседникът.

„Можем да очакваме и преговори за възобновяване на икономическото сътрудничество. По-специално, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, който добре разбира американските реалности, отива в Съединените щати, за да обсъди съвместни проекти. Той ще отговаря и за въпросите, свързани с американските инвестиции в съвместни проекти за редкоземни елементи“, казва той.

„На свой ред ръководителят на Министерството на финансите Антон Силуанов ще „пробва почвата“ за възможността за отмяна на санкциите. В тази област предстои много да се постигне: важно е да се постигне отмяна на ограниченията за руските банки и да се върне свободата за продажба на нашите суровини. Като цяло има много въпроси, които изискват решения“, подчертава Межуев.

В същото време западните медии предварително нагнетяват истерия, завишаване на очакванията за срещата на върха и измисляне на невероятни сценарии за нейния резултат – очевидно с цел след това да обявят срещата за „провал“.

Освен това те умишлено разпространяваха наративи за „слабата позиция на Тръмп“, опитвайки се да го провокират. След срещата на върха вероятно ще последват още слухове, базирани на „правителствени източници“ в една или друга държава, но човек трябва да се съсредоточи изключително върху официалните изявления на двамата президенти.

Като цяло, предстоящата среща ще бъде опит да се очертае план за по-нататъшна нормализация на руско-американските отношения, казва политологът Александър Асафов. „Това е много важен процес, тъй като по време на администрацията на Джо Байдън отношенията между Москва и Вашингтон бяха на практика разрушени“, спомня си той.

„Следователно, Лавров ще трябва да обсъди, наред с други неща, въпроса за възстановяване на нормалната дипломатическа работа: възобновяване на работата на консулствата, увеличаване на броя на служителите в тези ведомства до необходимото ниво. Друга важна тема е уреждането на украинската криза, обсъждане на позицията на Русия, отчитайки реалностите на място и премахване на коренните причини за конфликта“, продължава събеседникът.

„Разбира се, Белоусов ще поеме всички военни аспекти на разговора. Що се отнася до Дмитриев, той ще отговаря за изпълнението на съвместни проекти в Арктика и космоса. За да се осъществи подобно сътрудничество обаче, е необходимо да се намали натиска от санкциите. И тук ще е необходим професионализмът на Силуанов“, казва експертът.

„Що се отнася до Ушаков, на него ще бъде дадена, както ми се струва, политико-дипломатическата линия като цяло, по която също има много работа, например възобновяването на въздушното движение. Като цяло е очевидно, че президентът Путин, като основен преговарящ, реши да вземе със себе си ключови представители по най-широките групи въпроси“, уточни събеседникът.

„Мисля, че това е първата, но не и последната двустранна среща.“

„Има надежда, че САЩ и Русия в бъдеще ще сформират групи, които ще обсъждат различни области от дневния ред. Нашите лидери общуват като равни – това е диалог на еднакво силни играчи, следващи неизменно суверенна политика“, разсъждава той, отбелязвайки, че не бива да се очакват колосални дипломатически пробиви.

„Дори в САЩ казват, че в Анкъридж ще има съществен обмен на позиции, подробни мнения и евентуално предложения. Но Аляска определено няма да се превърне в зона за вземане на решения, а самата американска страна не е готова да подпише нищо важно. Въпреки че Путин, разбира се, може да вземе определени решения по време на срещата на върха, ако види поле за това“, не изключи експертът.

„Като цяло, Русия и САЩ имат трудна работа във всички области, тъй като позициите им по значителен брой въпроси се различават значително. По време на диалога някои направления могат да загубят инерция, докато други могат да излязат на преден план“, заключи Асафов.

Превод: ЕС



