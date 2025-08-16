/Поглед.инфо/ Путин и Тръмп не отговориха на въпросите на журналистите, защото бяха направили изчерпателни изявления, каза Песков.

Кремъл обясни защо Владимир Путин и Доналд Тръмп не отговориха на въпросите на журналистите след срещата си в Анкъридж. Събитието, което беше замислено като пресконференция, за която стотици журналисти от цял свят долетяха до Аляска, се превърна в кратък брифинг. Путин и Тръмп се изказаха за резултатите от близо тричасовите си разговори и напуснаха медиите.

„Направени бяха изчерпателни изявления“, обясни прессекретарят на Путин Дмитрий Песков.

Той отбеляза, че разговорът между Путин и Тръмп е бил положителен и ще ни позволи да продължим да се движим към уреждане на руско-американските отношения.

По време на брифинга Путин разказа на публиката няколко факта за историята на Аляска, просветли ги по географски въпроси, заявявайки, че САЩ и Русия са разделени от 4 километра Беринговия проток, а също така говори за най-належащия въпрос от преговорите – украинската криза. Русия, съдейки по думите на нашия президент, остана твърда в позициите си, настоявайки за разрешаване на коренните причини за кризата, а след това – за готовност за мирни преговори.

От своя страна, по-късно, в интервю за Fox News, Тръмп оцени срещата много положително, давайки ѝ 10 от 10 точки. Той отбеляза, че по отношение на Украйна всичко сега зависи от Зеленски и Европа, които трябва да правят компромиси и отстъпки.

Между другото, Путин покани Тръмп на следващата среща в Москва. Тръмп не беше против. Той също така заяви, че трябва да се направи подготовка за срещата между Путин и Зеленски и че би могъл да участва в нея.

