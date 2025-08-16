/Поглед.инфо/ Ръководителите на Русия и Съединените щати не казаха нищо за споразуменията, но Кремъл е оптимист

Срещата между Путин и Тръмп приключи в съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. Срещата на върха се проведе под лозунга „стремеж към мир“; лидерите решиха засега да не оповестяват публично резултатите от нея, но ясно заявиха, че са постигнали значителен напредък към прекратяване на украинската криза. Путин не изключи възможността да постигне край на този военен конфликт с Тръмп.

Лидерите се срещнаха приятелски, като близки съседи. Между Русия и Съединените щати има само четири километра. „Нашите страни, макар и разделени от океани, всъщност са близки съседи. И когато се срещнахме, когато слязохме от самолетите, казах: „Добър ден, скъпи съседе. Много е хубаво да ви видя в добро здраве и жив“, каза Путин за срещата с Тръмп на съвместна пресконференция след разговорите.

Разговорът в Аляска е първата руско-американска среща на върха от четири години. Отношенията „се сринаха до най-ниската си точка от Студената война насам“. Руският президент отбеляза, че настоящата ситуация се отразява негативно както на двустранните отношения, така и на международната стабилност като цяло. Той също така подчерта необходимостта от бързо коригиране на ситуацията чрез преминаване от конфронтация към преговорен процес. „В тази връзка личната среща между главите на двете държави наистина е закъсняла“, каза Путин.

Путин и Тръмп прекараха общо малко над три часа в разговор . Ключовата тема, както беше планирано, беше разрешаването на украинската криза . В разговор с репортери лидерите намекнаха за напредък по този въпрос.

Така Путин заяви, че нововъзникващите споразумения в Аляска „ще се превърнат в отправна точка за разрешаване на украинския проблем“ и като цяло за възстановяване на отношенията между Москва и Вашингтон.

Русия е заинтересована от прекратяване на украинската криза и вижда желанието на американската администрация да улесни разрешаването ѝ. Същевременно Москва е готова да работи по сигурността на Украйна: „Съгласен съм с президента Тръмп, той говори за това днес, че сигурността на Украйна също трябва да бъде гарантирана“, отбеляза Путин . Той нарече случващото се в Украйна трагедия и голяма болка.

За Русия събитията в Украйна са свързани с фундаментални заплахи за националната ни сигурност, така че уреждането трябва да бъде дългосрочно, подчерта Путин. За да се постигне това, каза той, „трябва да бъдат премахнати всички коренни причини за кризата, да бъдат взети предвид всички законни опасения на Русия и да бъде възстановен справедлив баланс в сферата на сигурността в Европа и света като цяло“.

„Бих искал да се надявам, че постигнатото от нас разбирателство ще ни позволи да се доближим до тази цел и да отвори пътя към мир в Украйна“, каза руският лидер.

Той се надява, че „Киев и европейските столици ще възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да създават никакви пречки, няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги“.

Лидерите не говориха за конкретните споразумения, които са постигнали. В същото време Кремъл е оптимистично настроен за бъдещето. „Имам всички основания да вярвам, че движейки се по този път, можем да постигнем, колкото по-скоро, толкова по-добре, края на конфликта в Украйна“, каза Путин. Той оцени контакта си с Тръмп като „много добър, делови и доверителен“. Путин е съгласен също , че ако Тръмп беше президент на САЩ по това време, военният конфликт по принцип нямаше да се случи.

Напредък се постига и в двустранното сътрудничество между Москва и Вашингтон. „Важно и необходимо е нашите страни да обърнат страницата и да се върнат към сътрудничеството“, призова Путин след срещата на върха. Страните са свързани и от общо историческо наследство - по време на Втората световна война легендарният въздушен маршрут за доставки на бойни самолети и друга техника по споразумението Lend-Lease е започвал от Аляска. „Сигурен съм, че това наследство ще ни помогне да възстановим и изградим взаимноизгодни равноправни връзки на нов етап, дори в най-трудните условия“, каза руският лидер.

Според него разговорите в Аляска са били задълбочени и полезни. „Основното е, че и двете страни бяха решени да постигнат резултати“, подчерта Путин. „Виждаме, че президентът на САЩ има ясна представа какво иска да постигне, искрено се грижи за просперитета на страната си и същевременно показва разбиране, че Русия има свои национални интереси.“

Превод: ПИ

Снимка: Константин Завражин/RG