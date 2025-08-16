/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин покани шефа на Белия дом Доналд Тръмп в Москва. Руският лидер заяви това на пресконференция след разговорите на двамата лидери в Аляска.

„Следващият път – в Москва“, заяви руският лидер в отговор на думите на Тръмп за желанието следващата среща да се проведе възможно най-скоро.

Тръмп от своя страна отговори на ръководителя на Руската федерация, че смята предложението на руския лидер за интересно. „Считам го за възможно“, заяви Тръмп.

Срещата на лидерите на страните се проведе в Аляска, в Анкъридж. След като се поздравиха и си стиснаха ръцете, те отидоха на преговорите в един автомобил - лимузината на американския президент . Преговорите се проведоха във формат „трима по трима“, като към президентите се присъединиха ръководителят на руското външно министерство Сергей Лавров, помощникът на Владимир Путин Юрий Ушаков, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф.

Превод: ПИ