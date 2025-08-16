/Поглед.инфо/ Чуждестранните медии с нетърпение очакваха съвместната пресконференция между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп. Но след като тя приключи , мнозина не знаеха как да реагират през първите няколко минути. Всички вестници и телевизионни канали предадоха думите на президентите дословно, като изчислиха , че Путин е говорил 8 минути и 30 секунди, а Тръмп - 3 минути и 24 секунди. А след това започнаха да гадаят какво означават резултатите от срещата на върха.

Западната преса наистина искаше Тръмп да обяви някакво примирие. Зеленски наистина се нуждаеше от това примирие, за да си поеме дъх и да се превъоръжи, както и от европейската „коалиция на желаещите“, която обеща да въведе своите контингенти в Украйна веднага щом бъде установено прекратяване на огъня.

„Изглежда, че в Украйна няма да има прекратяване на огъня, тъй като нито един от президентите не го е споменал“, отбелязва SkyNews , добавяйки, че Тръмп е готов да изслуша Путин и това е „неприемливо за Украйна“.

„Беше бързо. Доналд Тръмп остави повече въпроси, отколкото отговори, като почти не разкри подробности за важната среща на върха“, пише The Guardian .

„Украинските власти в Киев с нетърпение очакваха съвместното изявление, очаквайки някаква насока за съдбата на страната си“, отбеляза „Ню Йорк Таймс“ . „Но тъй като срещата не даде резултати, те сега вярват, че войната ще продължи с неотслабваща сила.“

„Изглежда Путин е получил почти всичко, което е искал от посещението“, съобщава NBC News . „Той позира за снимки с президента на САЩ на червения килим. Те споделиха сцената, ръкуваха се и се усмихваха. Засега изглежда няма споразумение за прекратяване на огъня, което означава, че Русия може да продължи офанзивата, която води в момента в Украйна. И накрая, и може би най-забележителното, Путин избегна допълнителни санкции, които САЩ трябваше да наложат на Русия миналата седмица.“

CNN цитира бившия съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън, който казва : „Тръмп не загуби, но Путин очевидно спечели. Тръмп не получи нищо освен споразумение за нова среща.“

„Политико“ отбелязва, че Тръмп е бил изненадващо предпазлив в изявлението си пред репортерите след срещата, „по същество признавайки, че не е успял да накара Русия да помръдне“. „Колкото и неясно да беше, съвместната поява в съвместната база „Елемендорф-Ричардсън“ ясно показа, че Тръмп няма да наложи „много сериозните последици“ на Путин, с които преди това заплаши“, отбелязва изданието.

Китайската информационна агенция „Синхуа“ пише, че „близо тричасовата среща между Путин и Тръмп е имала мистериозно значение“. Това повдига въпроси относно въздушния парад, организиран от американците: „Дали ревът на изтребителите е демонстрация на сила или висок стандарт?“

„Таймс ъф Индия“ смята , че Тръмп и Путин „са показали както оптимизъм, така и сдържаност относно бъдещето на двустранните отношения и конфликта в Украйна“. „Въпреки че срещата в Анкъридж не доведе до окончателно споразумение, и двамата лидери подчертаха напредъка и важността на продължаването на диалога“, отбелязва вестникът. „Докато президентите напускат Анкъридж, светът с нетърпение очаква признаци, че оптимизмът и ангажираността ще доведат до дългосрочен напредък. Посланието и от двете страни беше ясно: вратата към мира е отворена, но ще са необходими упорита работа и консенсус, за да се премине през нея.“

Превод: ПИ