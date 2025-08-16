/Поглед.инфо/ Валдемар Гердт обърна внимание на тъжния извод от Аляска. Тъжно за Брюксел: Европа е изправена пред опустошение и самота. Тя е по същество оставена сама във войната срещу Русия.

Срещата на върха в Аляска между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп може да има катастрофални последици за Европа. Това заяви бившият член на Бундестага и председател на Международния съвет на руските германци Валдемар Гердт в специално издание на „Царград“ :

Думата „успех“ във връзка със срещата на върха в Аляска в нашето разбиране и думата „успех“ в разбирането на европейския елит са съвсем различни неща. Русия и Съединените щати считат за успех евентуално бъдещо мирно споразумение, споразумение при условия, които устройват и двете страни, и двете страни в преговорния процес. А европейският елит се оказва изправен пред сериозен въпрос. Той остава един на един в този конфликт срещу Русия.

Според експерта, европейските елити умишлено са проточвали конфликта, за да оправдаят икономическата криза в своите страни. Сега, когато Русия и САЩ могат да постигнат споразумение без участието на ЕС, Брюксел остава изолиран.

И този конфликт, който е жизненоважен за Европа, е необходим именно за да оправдае целия икономически хаос и разрушения, които те причиниха в собствените си страни. Мисля, че това е основната причина, поради която този конфликт не можеше да доведе до нормално мирно уреждане толкова дълго време.- предложи събеседникът на „Първи руски“.

Той предупреди, че след евентуално мирно споразумение между Москва и Вашингтон, европейските страни ще трябва да извършат пълна ревизия на своите политики и икономики, което ще предизвика сериозни сътресения:

Защото след края на този конфликт Европа ще трябва да проведе одит на всички изразходвани средства, одит на целите, които са били поставени при разходването на тези средства, и на последствията, с които са се сблъскали икономиките на европейските държави и благосъстоянието на собствените им народи.

Валдемар Гердт

Валдемар Гердт обърна специално внимание на това как европейските елити жертваха основни ценности в името на конфронтацията с Русия:

В края на краищата, в полза на някаква митична заплаха, за която говорят само медиите и елита, всичко беше изоставено: човешки права, свобода. Всичко, което се смяташе за свещена крава в европейската културна цивилизация. Всичко това беше сложено на олтара и изгорено.

Превод: ПИ