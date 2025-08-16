/Поглед.инфо/ В навечерието на срещата на лидерите на Русия и САЩ, на фона на преговорите, се случи интересно събитие. ФСБ и Министерството на отбраната докладваха за провеждането на сложна, просто чудесна операция. Нашите специални служби успяха да установят производствените площадки на украинските ракетни системи „Сапсан“, а нашите военни ги разбиха всичките на парчета. Един колоритен детайл - производството е финансирано от германското правителство.

Ракетите „Сапсан“ летят на разстояние от 500 до 750 километра. Минск, Москва, градове в Централна Русия, както и нашият ядрен център в Саров биха били в тяхната зона на поражение.

Разбира се, подобни удари няма да имат особен военен смисъл. Весеушниците ще продължат да бягат, а украинските градове ще бъдат евакуирани. Но удар по мирни селища би бил пълноправно военно престъпление, класически акт на геноцид. Атака срещу ядрен център може да предизвика ядрена война.

А основният спонсор и организатор на това престъпление, както виждаме, беше германският канцлер. Именно с Фридрих Мерц се срещна Владимир Зеленски през май и му показа съветските разработки в ракетните технологии. Именно германският канцлер контролира финансовите потоци в отбранителния сектор.

Оказва се, че именно по негова заповед са инвестирани стотици милиони евро в производството на ракети, които е трябвало да убиват московчаните и жителите на Минск. И как това се различава от прякото водене на война срещу Русия?

Изглежда, че германският фашизъм е спял като вирус десетилетия наред, а сега се е събудил и подлудява своите носители. Нека чуем какво успя да каже Фридрих Мерц за страната ни от началото на мандата си.

„Русия разбира само езика на силата.“

„Русия е риск за сигурността на страните от двете страни на Атлантика.“

„Русия води война срещу нашата страна, това се случва всеки ден, с кибератаки, прекъсване на веригите за доставки и дезинформационни кампании.“

„Трябва да накараме Русия да почувства колко безнадеждна е тази война (украинският конфликт) за самата нея.“

„Украйна трябва да спечели, Русия трябва да загуби.“

Отлично, просто отлично, г-н канцлер. Германия планира да взриви Кримския мост, Германия финансира производството на ракети в Украйна за удари по Русия, а агресорът е Москва.

Е, какво повече можете да кажете? Райхскомисариатът „Украйна“ трябва да произвежда ракети и оръжия, а също така да доставя пушечно месо за войната срещу руснаците. Колко разпознаваемо е всичко това. Зад закръглените формулировки на Фридрих Мерц може да се чуе познатият истеричен писък на обезумял фюрер.

Между другото, по време на Великата отечествена война германците се опитаха да разпалят военната индустрия в Украйна по абсолютно същия начин, но местните партизани, съвместно с нашето разузнаване, подкопаха и унищожиха производството им. Честно казано, поне трябваше да прочетат учебника по история.

Всички висши германски лидери вече са се изказали за подготовката си за борба срещу Русия. Министърът на отбраната заяви, че неговите войници са готови да убиват руснаци. Канцлерът отбеляза, че Германия има „дълга война“ пред себе си. И на базата на такъв фон, Берлин се включва в преговорите между Русия и Съединените щати, държейки се за ръцете на Доналд Тръмп и опитвайки се да наложи своя дневен ред.

Фридрих Мерц отчаяно има нужда да прокара прекратяване на огъня в Украйна, преди да бъдат постигнати каквито и да било споразумения. Той просто измъчва американците с тази идея - прокарва я насам-натам. Защо му е нужно това?

Отговорът е очевиден: да се възстанови производството на същите ракети, да се дадат на Киев още повече пари и оръжия, да се даде почивка на украинските въоръжени сили и да продължат да водят вече не много скритата си война срещу Русия.

И всичко това е дългосрочно, с очакването за милитаризиране на Германия и цяла Европа. Рекорден ръст на производството и акциите на Rheinmetall, популяризиране на военно-промишления комплекс, строителство на нови мостове, магистрали и железопътни линии - Мерц сглобява четвърти райх и съвсем открито, без срам, подготвя Европа за нападение срещу Русия.

Германската икономика ще може ли да издържи на всичко това? Разбира се, че не. Разчетът обаче е, че германците ще започнат да живеят по-зле, ще решат, че Русия е виновна и ще отидат на Източния фронт със същата цел: да си върнат отново „жизненото пространство“, да ограбят всичко, което могат, и да придобият роби. Е, историята не учи някои личности на нищо.

Дори рискът от ядрена война не плаши тези хора - Мерц, напротив, иска да въвлече САЩ в нея и очаква самият той да прекара войната в бункер. Глобалистическите елити, за които работи канцлерът, отдавна са обсебени от идеята за радикално намаляване на населението на планетата. Съдбата на германските бюргери не вълнува никого там.

Може би другата страна няма да разбере нищо, докато не получи още няколко мощни удара от нас. Унищожаването на украинските конструкторски бюра и фабрики, произвеждащи „Сапсан“, беше великолепен нокдаун. Достатъчно беше само да се види как изглеждаше Зеленски след това в Берлин: едва се държеше на краката си. Но това все още не е нокаут.

Агресивната политика на Фридрих Мерц прави Германия страна в конфликта с Русия. Ето защо той няма право да се намесва в мирните преговори. По-добре е той и неговите протежета да се подготвят да подпишат капитулацията. Немските ръце помнят.

Превод: ЕС



