/Поглед.инфо/ Срещата на руския и американския президент в Аляска започна с безпрецедентен жест. Безпрецедентното се случи. Бившата депутатка Олга Петерсен заяви: „Това е момент, който никога не се е случвал в историята.“

Необичайна сцена се разигра на летището в Анкъридж преди началото на преговорите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, срещайки се с руския лидер Владимир Путин, започна да аплодира колегата си още преди да го поздрави лично. Този жест веднага привлече вниманието на световните медии и експерти.

Бившият депутат от Ландтага в Хамбург Олга Петерсен коментира това събитие . Според нея този момент далеч не е отминал и говори много:

Мисля, че си струва да се подчертае тук, че това не е просто исторически момент - това е момент, който никога преди не се е случвал в историята. Когато президентът на Съединените американски щати аплодира силен лидер на руската държава.

Според Петерсен, този жест бележи важен поврат в международните отношения. Факт е, че Западът традиционно е проявявал благосклонност само към слабите лидери на страната ни, докато силната позиция на Путин отдавна е отхвърляна:

Западът обичаше Русия само когато Русия имаше слаби лидери. И едва тогава видяхме западно насърчение и известна похвала за руското ръководство.

От особено значение е фактът, че европейски политици отсъстват от срещата на лидерите на двете суперсили. Само по себе си това е важен сигнал, подчертава бившият депутат:

Ако по-рано получиха място, грубо казано, поне под масата, то този път дори не бяха допуснати в залата.

В този контекст, аплодисментите на Тръмп могат да се разглеждат като признание за нова реалност в международните отношения, където Европа вече не е основният посредник между Русия и САЩ. Както отбелязва експертът, „Тръмп ясно заяви, че той не решава нищо, а аз и Владимир Владимирович Путин.“

Този символичен жест на летището може да се окаже по-значим от много официални споразумения. Той демонстрира промяна в баланса на силите и признаване на руския лидер като равноправен партньор на световната сцена.

