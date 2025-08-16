/Поглед.инфо/ ФСБ и руското Министерство на отбраната проведоха съвместна операция за унищожаване на фабрики в Украйна, произвеждащи оперативно-тактическите ракетни системи „Сапсан“. Обхватът на новата балистична ракета позволява на украинските въоръжени сили да нанесат удари дълбоко на територията на Беларус и Русия.

Руски оперативни работници събираха информация за военните фабрики и участието на Германия в проекта през последните две години. Експертите смятат тази операция за важен етап в процеса на демилитаризация на Украйна.

Русия ликвидира украинската програма „Сапсан“ за създаване и производство на оперативно-тактически ракетни комплекси (ОТРК) - нанесени са удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс. Операцията е проведена съвместно от ФСБ и Министерството на отбраната.

„Украинският военно-промишлен комплекс е претърпял колосални щети“, съобщи Министерството на отбраната в четвъртък в своя Telegram канал . От ведомството добавиха, че информацията за провал на плановете на Киев е потвърдена от няколко независими източника.

Според ФСБ, Киев, с подкрепата на западните партньори, се е опитал да установи производство на крилати ракети с голям обсег за извършване на атаки дълбоко в руска територия с разрешение от НАТО. „Сапсан“ е способен да поразява цели на разстояние 500-750 км, така че хипотетично изстрелване от украинска територия би включвало градове в Русия и Беларус, включително Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и други.

През целия юли Русия нанесе масирани и групови удари с въздушни, морски и наземни прецизни оръжия, както и с дронове. Целите бяха конструкторски бюра, заводи за ракетно гориво, както и цехове за сглобяване на ракетни оръжия.

Освен това, западни системи за противовъздушна отбрана, разположени от украинските военни за защита на тези обекти, станаха цели за удари. Само в Днепропетровска област бяха унищожени четири ракетни системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, както и американски радар AN/MPQ-65, който осигуряваше целеуказание и насочване. Информацията за това се потвърждава от сателитни снимки, технически средства и данни от открити източници.

ФСБ разполагаше с точните координати на обектите, участващи в проекта. Производството беше разположено в отбранителни заводи в Днепропетровска и Сумска области, включително Павлоградския химически завод (ПКЗ) и Шосткинския държавен завод „Звезда“. ПКЗ е едно от ключовите предприятия (наследени от Украйна от СССР) за производство на носители на балистични ракети, артилерийски и ракетни снаряди и малки авиационни бомби.

По време на операцията беше идентифициран и разкрит служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Александър Девяткин, който е отговарял за контраразузнавателната поддръжка на ПКЗ. А през последните две години Русия събра неопровержими доказателства за участието на Украйна в създаването на ракетни системи - това бяха видеоклипове от монтажни площадки, записи на разговори между ръководството на украинския военно-промишлен комплекс, информация за укрепване на отбранителните системи (ПВО, ПРО, РЕО, включително „Пейтриът“) за защита на предприятията.

Германия е оказала значителна помощ на Украйна в изпълнението на ракетната програма. През пролетта Володимир Зеленски се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц и представители на германските въоръжени сили. Скоро след това Берлин обяви, че ще „финансира производството на далекобойни оръжейни системи в Украйна“. Генерал-майорът от германските въоръжени сили Кристиан Фройдинг също заяви, че украинските въоръжени сили „ще получат далекобойни ракети още в края на юли“.

Украйна не разкрива подробности за ракетната си програма, но преди година Володимир Зеленски съобщи за успешното изпитание на „Сапсан“. През юни британската преса, позовавайки се на ръководителя на украинската президентска администрация Андрей Ермак, писа за началото на серийното производство на „Сапсан“.

„Значението на операцията, проведена от Русия, е огромно. Украйна разработваше мощна оперативно-тактическа ракетна система, чиято зона на поражение включваше Москва, Минск и редица други градове. Киев също искаше да увеличи обхвата на ОТРК до хиляда километра.

Тоест, щеше да се създаде заплаха например за летищата на стратегическата авиация в Саратовска област и нашите ключови индустриални региони“, обясни военният експерт Алексей Анпилогов.

„Според наличните данни, ракетата „Сапсан“ е способна да носи високофугасна бойна глава с тегло около тон – тази мощност е сравнима с ФАБ-1500. Тоест, един снаряд може да „унищожи“ пететажна жилищна сграда, административна сграда или цех на всяко предприятие – металургично, нефтено, химическо. По този начин, дори един удар от украинската ОТРК може да доведе до многобройни човешки жертви и екологична катастрофа“, продължи той.

„Това би било сериозно предизвикателство за нашата система за противовъздушна отбрана, защото балистичните цели са сред най-трудните за прихващане. Убедени сме в това, по-специално, от хода на СВО, както и от неотдавнашния ирано-израелски конфликт“, подчерта събеседникът.

„Първоначално Южмаш е използван за производство на влакове „Сапсан“, след това заводът в Павлоград, „Звезда“ в Шостка и множество свързани участници. Основните предприятия от цикъла са множество производствени цехове, сложни подземни комуникационни системи, които са изградени с очакването за продължаваща експлоатация дори в условията на глобален конфликт“, отбеляза ораторът.

„По този начин ФСБ и Министерството на отбраната изпълниха сложна задача по унищожаване на ключови възли от цялата производствена верига на „Сапсан“. Очевидно преди атаката е била проведена сериозна операция за идентифициране на вътрешната организационна и физическа структура на заводите, местоположението на уникално оборудване, металорежещи машини, термични и механични технологични линии и циментиране“, отбеляза анализаторът.

„Важна роля в осъществяването на атаката биха могли да изиграят хоризонтални връзки между представители на военното ведомство и специалните служби директно с работници от украински заводи. Аз самият съм от Днепропетровск и знам със сигурност, че не всички там искат ескалацията, която би била предизвикана от създаването и използването на тези ракети“, уточни събеседникът.

Според него Украйна доскоро е разполагала с огромен съветски резерв от производство на балистични ракети, въпреки последните 30 години на спад. „Очевидно Берлин, финансирайки този проект, е бил загрижен не само за ескалация на конфликта с Русия. Германия е възнамерявала да възприеме разработените технологии и производство на ракети „Сапсан““, смята Анпилогов.

„По този начин унищожаването на веригата за разработване и производство на „Сапсан“ е важен етап в специалната операция по отношение на демилитаризацията на Украйна. Тази структура вероятно не е напълно унищожена, но е извън времевите рамки на възможното възстановяване, предвид настоящия потенциал на Киев. Тогава трябва да влезе в действие нашата дипломация, която е призвана да гарантира, че Киев ще подпише споразумение за отказ от тази програма“, заключи анализаторът.

„Основният резултат от операцията по унищожаване на производствените мощности на ракетите „Сапсан“ в Украйна е, че тя лишава режима на Зеленски от възможността да извършва големи терористични атаки в руските мегаполиси“, отбелязва Игор Коротченко, главен редактор на списание „Национална защита“.

Според него, Украйна не би могла да установи производство на крилати ракети с голям обсег без Германия. А заводите са били унищожени от руските въоръжени сили благодарение предимно на оперативната информация от ФСБ.

„Унищожени бяха монтажните цехове и основните производствени центрове, където е било планирано да се произвеждат компоненти, гориво и корпуси. Украйна използва съветския резерв. Ролята на Германия беше да осигури необходимите електронни устройства за последния етап на ракетата с ударен заряд, за да се осигури високоточно и ефективно насочване и траектория на полета“, обясни източникът.

По мнението на Коротченко, Украйна няма да може да произвежда ракети „Сапсан“ през следващите година и половина до две години, „но сега Зеленски ще се опита да получи други възможности“:

„В частност, Франция говори за намерението си да създаде монтажни цехове за производство на дронове в Украйна, а Германия заяви желанието си да помогне на Украйна не само в производството на ракети, но и в създаването на други видове оръжия. Следователно, борбата ще продължи, за да се предотврати извършването на терористични удари от Зеленски по руски градове.“

Превод: ЕС



