/Поглед.инфо/ Срещата на върха Русия-САЩ в Анкъридж приключи след пресконференция на президентите

МОСКВА, 16 август - РИА Новости, Андрей Сергеев. Разговорите в Анкъридж между руския и американския лидер приключиха след почти три часа. Страните постигнаха разбирателство по някои точки от уреждането на украинския конфликт. Те също така се споразумяха да се срещнат отново. За това какво още се е случило на срещата на върха - в статията.

Много неочаквани неща

Владимир Путин за момент се разсея от разговора си с Доналд Тръмп на червения килим: стратегически бомбардировач B-2, придружен от F-35, излетя над военната база Елмендорф-Ричардсън. Никой не очакваше такъв импровизиран въздушен парад.

И като цяло имаше много неочаквани неща. Например, не беше съвсем ясно как ще бъде посрещнат гостът - дори се носеха слухове, че на рампата ще го посрещнат държавният секретар на САЩ Марк Рубио и шефът на Пентагона Пит Хегсет. Но руският президент беше лично очакван от колегата си. Те се поздравиха с усмивки и се отправиха към колите си - Aurus и Cadillac.

Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска

Но ето че идва още една изненада. Тръмп очевидно е предложил в последния момент да отидат заедно – и Путин се е съгласил. „Преговорите вече започнаха!“, възкликна един от журналистите, наблюдаващи на пистата, след като двамата лидери се качиха в „Звяра“ – колата на американския президент.

Форматът на срещата внезапно се промени. Първоначално се предполагаше, че ще разговарят лице в лице, като наблизо ще има само преводачи. Към обяд на 15 август се появи информация: ще има и асистенти. И когато руският гост пристигна, в 11:00 ч. местно време (22:00 ч. московско време), всичко отново се промени.

В резултат на това помощникът на Путин Юрий Ушаков, министърът на външните работи Сергей Лавров, специалният представител на Тръмп Стивън Уиткоф и държавният секретар на САЩ Марк Рубио седяха в малка зала до държавните глави. След кратка фотосесия, която бързо се превърна във фарс заради американските журналисти, преговорите започнаха при закрити врати.

Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на разговори в тесен формат в Аляска

През цялото това време наблюдателите се състезаваха във версиите: ако се споразумеят, тогава за какво? Ще има ли пробив в уреждането на украинския конфликт? Имаше много варианти.

Символично място

Пресконференцията след срещата във формат „3+3“ също не беше това, което всички очакваха. Първо, президентите не отговориха на въпросите на журналистите и накрая само си стиснаха ръцете и размениха няколко фрази. Второ, изявленията им са интересни.

Руският президент благодари на колегата си за предложението да дойде в Аляска и отбеляза символиката на мястото на срещата им. Този регион е тясно свързвал двете страни на различни етапи. Сътрудничеството по време на Втората световна война е било от не малко значение - по-специално, на полуострова са погребани съветски пилоти. Путин изрази благодарност към американските власти и местните жители за достойното им отношение към паметта на героите.

Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп (вдясно) на съвместна пресконференция след разговори в Аляска

Той също така благодари на Тръмп за усилията му за разрешаване на конфликта. Той отбеляза, че между страните е постигнато разбирателство, което руският лидер се надява да проправи пътя към мир в Украйна.

„Очакваме, че Киев и европейските столици ще възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да създават никакви пречки. Няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги“, каза той.

Путин също нарече настоящите събития голяма трагедия за Русия, тъй като украинският народ е братски. Затова Москва е силно заинтересована от бързото настъпване на мир.

Русия е съгласна, че сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана, каза президентът. И добави: Москва е готова да работи по този въпрос.

Изтребители F-22 от пето поколение във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска, където ще се проведе церемонията по посрещане между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп

„Все още няма сделка“

Тръмп от своя страна отбеляза, че Москва и Вашингтон са успели да постигнат споразумение по някои точки.

„Най-важното е, че имаме добър шанс да постигнем мир“, подчерта той.

В същото време няма съгласие с Русия по „най-важния момент“ от споразуменията за Украйна, добави американският лидер. Той не обясни за какво точно говори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на пресконференция след разговори с руския президент Владимир Путин в Аляска

Но той призна: „Не успяхме да постигнем пълно разбирателство. За съжаление, все още няма сделка.“ Тоест, контактите ще продължат. Тръмп също обеща да обсъди резултатите от срещата с европейските съюзници и Киев.

Президентите приключиха с това. След пресконференцията журналистите научиха друга новина: планираната работна закуска между делегациите беше отменена. Преговорите приключиха по-рано от очакваното. Но въпреки това, както почти в един глас отбелязват западните медии, Путин и Тръмп успяха да „намерят общ език“ и да направят важна крачка към мира.

