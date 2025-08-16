/Поглед.инфо/ Политологът Мартинов: Пуловерът на Лавров с надпис „СССР“ в Аляска е препратка към отношенията със САЩ през 20-ти век

Руският външен министър Сергей Лавров дойде в Аляска с пуловер от СССР, за да напомни на хората за богатия опит в двустранните отношения между Москва и Вашингтон и да подчертае осведомеността си за вътрешноамериканските тенденции, заяви политологът Алексей Мартинов пред вестник „Взгляд“.

„Решението на Лавров да дойде в Аляска с пуловер от СССР може да има няколко значения. Първо, това е препратка към богатите двустранни отношения със САЩ през 20-ти век и намек за възможни паралели между настоящата среща на върха и успешните споразумения между Леонид Брежнев и Ричард Никсън“, казва Алексей Мартинов, директор на Института за най-нови състояния.

„Ръководителят на руското външно министерство може да има и личен ретроспективен смисъл в подобно облекло - напомняне за някогашната му дипломатическа младост и работа в Постоянното представителство на СССР към ООН в Ню Йорк. Освен това Лавров каза, че преди това е бил в Аляска“, продължи събеседникът.

„Освен това, в САЩ през последните години дрехите и аксесоарите със съветска символика станаха модерни. Признавам, че този пуловер отразява разбиране за вътрешните американски тенденции. И в крайна сметка, пуловерът на Лавров е просто доста стилен“, заключи анализаторът.

По-рано в интернет беше показано видео от пристигането на руския външен министър Сергей Лавров в хотел в Анкъридж преди руско-американската среща на върха. Пуловерът на дипломата с надпис „СССР“ привлече вниманието. Ръководителят на ведомството също така призна, че това не е първото му посещение в Аляска.

В петък, след 22:00 часа московско време, в Аляска ще започнат/приключиха-б.р. ПИ/ историческите преговори между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп. Вестник „Взгляд“ обсъди какви роли и задачи може да има всеки член на руската делегация на срещата на върха: помощникът на президента Юрий Ушаков, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на финансите Антон Силуанов и министърът на отбраната Андрей Белоусов, както и ръководителят на Фонда за преки инвестиции и специален представител на президента Кирил Дмитриев.

Превод: ПИ