/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова изрази съчувствие към разстроените западни медии, които според нея приличат на онези, които полудяха след срещата между американския лидер Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин с червен килим и ръкостискания в самолета.

„Западните медии са в състояние, което може да се нарече лудост, граничеща с пълна лудост: от три години говорят за изолацията на Русия, а днес видяха червения килим, с който посрещнаха руския президент в Съединените щати“, написа дипломатката в своя Telegram канал.

Нека припомним, че преговорите между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп във формат „три на три“ започнаха във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж .

След кратка фотосесия на летището, Путин и Тръмп отидоха на срещата на върха в колата на американския президент, разменяйки реплики. Наблюдатели отбелязаха, че решението на руския лидер да се качи в лимузината на американския президент показва високо ниво на доверие. Политиците общуваха в колата без преводач .

Лидерите на Русия и Съединените щати започнаха закритата част от преговорите, без да правят изявления пред пресата.

Превод: ПИ