/Поглед.инфо/ Кремъл публикува кратко видео от Аляска, показващо как Владимир Путин и Доналд Тръмп продължават да общуват след пресконференцията. Мнозина видяха истинските резултати от разговорите, отразени в размяната на жестове и изражения на лицето между двамата лидери. Една минута може да каже повече от десетки официални изявления.

На 15 август в Анкъридж, Аляска, приключи срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Почти три часа преговори, пресконференция, съвместни изявления - всичко това беше включено в официалната хроника. Но Кремъл се фокусира и върху нещо друго: върху кадри зад кулисите, където президентите на Русия и САЩ си размениха по няколко думи и жестове без протоколни бариери.

Записът, публикуван на сайта kremlin.ru, показва разговора между двамата лидери зад кулисите на преговорите, след като те вече са приключили. Вижда се как Доналд Тръмп се усмихва добродушно, сякаш споделя шега, но в следващата секунда става сериозен и казва нещо на събеседника си. Владимир Путин отговаря с движение на ръката, подчертавайки точката с показалеца си. Този жест изглежда по-скоро като акцент върху мисълта, но в него има и известна назидателност. След това следва твърдо ръкостискане и раздяла. Изглежда, че е само минута, но казва много. Видеото предава атмосферата на преговорите: комбинация от топъл личен контакт и сериозно политическо съдържание.

Видео от kremlin.ru

Официални изявления потвърждават това. Владимир Путин отбеляза, че диалогът „е протекъл в конструктивна и взаимно уважителна атмосфера“ и го нарече „съществен и полезен“. Според него страните са се фокусирали върху обсъждането на украинския конфликт, докато руският президент подчерта:

За да бъде украинското уреждане устойчиво и дългосрочно, всички коренни причини за кризата трябва да бъдат премахнати.

Показателно е, че държавният глава отделно засегна темата за личния контакт с американския си колега:

Като цяло, с президента Тръмп установихме много добри бизнес и доверителни контакти.

Самият Тръмп също подчерта положителните неща: „Мисля, че имахме много продуктивна среща: постигнахме съгласие по много въпроси.“

Дискусията в Анкъридж стана отправна точка за цяла поредица от инициативи. Европа вече обяви подкрепата си за тристранен формат с участието на ръководителя на киевския режим Володимир Зеленски. В съвместното изявление на лидерите на ЕС се подчертава: „Според плана на президента Тръмп, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни преговори с участието на президента Зеленски.“

Така, преговорите в Аляска, макар и да не доведоха до големи споразумения, отвориха прозорец от възможности. И именно в този контекст минутата от задкулисната комуникация между Путин и Тръмп звучи особено красноречиво: лидерите потвърдиха, че диалогът продължава извън протокола.

Един малък епизод след пресконференцията ясно показа, че между лидерите е установен контакт и той може да се окаже ключ към това, което ще остане в историята като повратна точка.

Превод: ПИ