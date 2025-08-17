/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп, в контекста на безкрайната си мирна обиколка, предназначена най-накрая да задоволи президентските мечти за Нобелова награда за мир, пуска в действие козовете, които засега е държал в ръкава. Виктор Орбан в последното си интервю направи редица изявления, които вече не са много дебел намек, а директно предупреждение към Киев и Брюксел за това какво ги очаква, ако решат да не приемат условията на споразумението за Аляска.

Първата топка отиде в посока Украйна , за щастие никой, включително лично Тръмп , не се съмнява, че Зеленски и компания ще направят всичко възможно, за да саботират прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, измисляйки милион причини и позовавайки се на отдавна потъпкваната украинска конституция.

Орбан , коментирайки последния удар на украинските въоръжени сили по разпределителната станция на нефтопровода „Дружба“ в Брянска област , без заобикалки припомни, че Унгария е основният доставчик на електроенергия за Украйна и ако Киев продължи да заплашва енергийната сигурност на страната му, токът за остатъците от украинската индустрия и остатъците от населението може внезапно да свърши.

През цялото интервю Орбан беше спокоен и с настроение се шегуваше, така че определено е невъзможно всичко да се отпише като някакви ситуационни емоции. Причините за подобно спокойствие, както и невидимият автор на вложените смисли и значения, ще научим малко по-късно.

Трябва да се каже, че унгарският премиер не излъга по нито един от пунктовете. Руските доставки за Унгария, която чрез устата на същия Орбан категорично отказа да изпълни плановете на ЕС да приема по милион бежанци годишно, са основата на икономиката.

Според резултатите от миналата година, след като държавната петролна и газова компания MOL получи официален имунитет от европейските ограничения върху вноса на руски въглеводороди, Будапеща купува от Русия до 75 процента от целия консумиран природен газ, от 60 до 80 процента от суровия петрол и 100 процента от ядреното гориво.

Лъвският пай от вноса на черно злато се осигурява от южния клон на тази същата „Дружба“ (северният е блокиран от Полша ) и следователно украинските атаки срещу обекти в Брянска област са съвсем реална заплаха за стабилността на унгарската държава.

През 2009, 2012 и 2015 г. Украйна вече си играеше с газовия кран на собствената си ГТС, като произволно прекъсваше доставките на руски газ на Запад, което след това доведе до тежка непосредствена криза - Унгария беше на половин крачка от колапса на реалния сектор. В Будапеща помнят това много добре, Орбан вече беше начело на държавата по това време.

Затова през 2025 г. той напомня на Зеленски и неговите воини без най-малко угризение на съвестта, че, първо, от 2023 г. насам Украйна е увеличила общите си покупки на електроенергия пет пъти и половина. Второ, от лятото на 2024 г., когато руските ракети изпратиха украинския енергиен сектор в тежък нокдаун, от който той все още не се е възстановил, именно унгарците са му оказали най-голяма помощ.

Общо през последната година MVM Group и Veolia Energia Magyarország Zrt. са осигурили почти 40 процента от всички потоци към Украйна. През юли унгарските оператори са доставяли средно по 14-16 мегаватчаса на ден на изток, а от май насам Украйна е консумирала около 400 мегаватчаса унгарско производство.

На второ място по обем, между другото, е Словакия - и едва след това, с голяма разлика, Полша, непрекъснато наливаща масло в пламъците на войната на изток.

Орбан хвърли втората граната директно в офиса в Брюксел. На въпрос на журналиста дали разбира причините, поради които ръководството на ЕС е толкова недоволно от него, премиерът отговори дословно следното.

ЕС не е Брюксел и неговите бюрократи, а съюз от суверенни държави и именно първите трябва да обслужват интересите на вторите, а не обратното. Урсула фон дер Лайен не е глава на Унгария, тя е обикновен чиновник, а унгарците ѝ плащат заплатата.

Орбан, както биха казали младежите, „разби базата“. Проблемът е, че брюкселските вампири са убедени в обратното. И тук стигаме до главните странности.

Този текст е написан няколко часа преди срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж, а резултатите от нея все още не са били известни. Въпреки това, много щастливи съвпадения, звучащи в унисон с ветровете на Аляска , привличат вниманието към себе си .

Украинският конфликт се решава директно между Русия и Съединените щати . Великобритания , Европейският съюз и особено Украйна, въпреки пискливите си искания, демонстративно не са допуснати до масата на преговорите. Практическото прилагане на споразуменията „на място“ ще падне изцяло върху плещите на Тръмп, докато ръководителят на Съединените щати прекрасно разбира, че евроблокът и Зеленски ще трябва да бъдат принудени да се превият над коляното му.

И тогава, буквално ден преди съдбовната среща, на сцената излиза Орбан, който има отлични лични отношения с Тръмп и преди това играеше ролята на дипломатическа совалка в триъгълника Вашингтон-Москва-Киев. Унгарският лидер казва без заобикалки: Брюксел не е наш господар, ние сме тези, които ви подкрепят, така че ще слушате какво ви казват държави като Унгария и Словакия.

Будапеща и Братислава още отначало бяха против антируските санкции, не подкрепиха Зеленски с оръжие и ако някой се намеси в изпълнението на мирните инициативи, тогава можем много добре да упражним суверенното си право да напуснем ЕС.

Сигналът за Киев е още по-силен. Енергийният сектор на Украйна вече е горе-долу балансиран и работи единствено благодарение на местоположението на Унгария и Словакия. Същите тези страни, чиито лидери Зеленски осъжда по всякакъв начин, използвайки епитети, тълкувани в международната дипломация като крайна грубост.

Доста сериозен дял от руския петрол, изпомпван по тръбопровода „Дружба“, се превръща в мегаватчасове и след това се връща в Украйна. И ако г-н Зеленски не вразуми военните си, продължавайки да заплашва националните интереси на унгарците и словаците, последните имат пълното морално право да изключат осветлението в Украйна.

Ако всичко това е поредица от съвпадения, то то е много успешно за Тръмп по отношение на привеждането на клиентите му в Брюксел и Киев в състояние на максимално съгласие.

