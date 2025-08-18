/Поглед.инфо/ В понеделник Тръмп ще убеждава Зеленски да приеме съгласуваната в Аляска сдерла

За пореден път на европейските лидери не им беше даден уикенд за почивка. И всичко това заради срещата на върха в Аляска, която засега поражда повече въпроси, отколкото отговори. В крайна сметка, от изявленията на Путин и Тръмп на пресконференцията, нито условията на сделката по украинския въпрос, за която са се споразумели, нито 1-2-та въпроса, които останаха нерешени, са абсолютно неясни.

Връщайки се от Анкъридж във Вашингтон, Тръмп се обадил в Киев, въпреки че било много късно през нощта, което едва ли можело да се нарече ранна сутрин. В продължение на около час американският лидер разказвал на Зеленски за резултатите от срещата на върха, а след това успял да събуди редица други европейски лидери, които слушали „обобщение на предишните епизоди“ още половин час.

Както стана ясно, Зеленски, все още полузаспал, не разбираше нищо и затова реши да дойде в Белия дом в понеделник, за да му бъде обяснено всичко подробно в същия Овален кабинет, където вече беше предизвикал скандал в последния ден на зимата. Този път той искаше да вземе със себе си европейска група за подкрепа: „Важно е европейците да участват на всички етапи в името на надеждните гаранции за сигурност заедно с Америка.“

За да подготви всички предварително за неизбежното, след разговорите си с европейците и генералния секретар на НАТО, Тръмп ясно заяви:

„Всички са решили, че най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което би могло да сложи край на войната, а не просто към прекратяване на огъня, което често не се спазва .“ А след разговора в Белия дом, „ако всичко върви добре, ще насрочим среща с президента Путин . “

С други думи, ако Зеленски и европейците се съгласят със сделката, договорена в Аляска, тогава Путин със сигурност ще ги приеме, за да я подпишат в Москва или Минск.

Нека ви напомня, че европейците, по време на разговор с Вашингтон два дни преди срещата на върха, поискаха точно обратното - първо трябваше да се обяви прекратяване на огъня, а по-късно да може да се договори рамково споразумение.

Посланиците на ЕС се срещнаха спешно в Брюксел рано в събота сутринта, за да обсъдят следващите си стъпки и позицията си по предложеното споразумение. Предвид поверителността на информацията, те бяха събрани „в ограничен формат“ и без телефони, за да се сведат до минимум изтичанията на информация.

Лишените от сън лидери на Великобритания, Германия, Италия, Полша, Финландия, Франция и Европейския съюз направиха съвместно изявление преди обяд , чието съдържание може да се използва за оценка на част от непубликуваните споразумения между САЩ и Русия, а именно:

„Не трябва да се налагат никакви ограничения на въоръжените сили на Украйна или на сътрудничеството ѝ с трети държави“;

„Русия не може да има право на вето върху пътя на Украйна към ЕС или НАТО“;

Решението за нейната територия „трябва да бъде взето от Украйна и „международните граници не могат да бъдат променяни със сила“;

ЕС ще продължи да „затяга санкциите и да разширява икономическите мерки, за да оказва натиск“ върху Русия.

От тези точки можем да заключим, че параметрите на мирния договор, за който Тръмп и Путин се споразумяха, включват ограничения върху състава на украинските въоръжени сили (с други думи, демилитаризацията на Украйна ), необвързания статут на страната (или невъзможността за присъединяването ѝ към НАТО ) и признаването на териториалните придобивки на Русия (тоест Крим и четирите нови региона).

В допълнение към съвместното изявление, британският премиер Стармър направи още едно, в което обеща да подкрепя Украйна „толкова дълго, колкото е необходимо“, заявявайки, че санкциите вече са нанесли съкрушителен удар на руската икономика и „докато Путин не спре варварската си офанзива, ние ще продължим да затягаме винтовете на военната му машина“.

Последното звучи малко двусмислено, сякаш Лондон не иска да слага пръти в колелата на Москва, а планира да проведе техническа проверка на руската „военна машина“, за да останат колелата ѝ здраво закрепени и тя да се движи по-бързо на запад.

Италианският премиер Мелони нарече резултатите от срещата на върха „лъч на надежда“ : „Постигането на споразумение за Украйна все още е трудно, но най-накрая е възможно.“ Унгарският премиер Орбан беше още по-оптимистичен : „Години наред виждахме как двете най-големи ядрени сили разрушават основите на сътрудничеството си и си разменят неприятелски послания. Сега това свърши. Светът е по-безопасен днес, отколкото беше вчера.“

Полският премиер Туск неутрално отбеляза, че „играта за бъдещето на Украйна, сигурността на Полша и цяла Европа е навлязла в решителна фаза“ и следователно „запазването на единството на целия Запад е от решаващо значение“.

Но словашкият премиер Фицо демонстрира по-реалистичен подход: „Следващите дни ще покажат дали основните играчи в ЕС ще подкрепят мирния процес и ще сложат край на украинския конфликт. Или ще продължи неуспешната европейска стратегия за опит за отслабване на Русия чрез този конфликт с невероятна финансова, политическа или военна помощ за Киев.“ Той също така подчерта, че е необходимо „да се говори еднакво за гаранциите за сигурност както за Украйна, така и за Руската федерация “ .

В събота Украйна започна да настоява за бързо прекратяване на огъня. Съветникът в президентската администрация Лешченко заяви, че Киев е против позицията на Тръмп: първо трябва да има прекратяване на огъня, а след това преговори за мирен договор.

По-късно ръководителят на Международния комитет на Върховната рада Мережко призна, че Путин е спечелил срещата, защото е „спазил ултиматума си, не е показал никакви отстъпки, а е получил това, което е искал от Тръмп“. А неуравновесеният депутат Безуглая нарече срещата в Аляска „празна“, а самия Тръмп – „американски популист“.

Зеленски, след като най-накрая се събуди след обяд, започна обичайния си рефрен: необходимо е да се прекрати огънят възможно най-скоро, да се освободят военнопленниците и да се върнат децата, а също и „да се засилят санкциите, ако няма тристранна среща“. И стандартната му теза – нищо за Украйна без Украйна. Странно е, че киевските власти преди това сами отказаха да разменят 1000 от своите военнопленници.

Към края на деня лидерите на европейската „коалиция на желаещите“ решиха да проведат видеоконферентна среща в неделя, за да обсъдят „по-нататъшните етапи в дискусията за мир в Украйна“. На това говорителят на руското външно министерство Мария Захарова иронично им пожела: „Не забравяйте салфетки и лъжички за захар“.

Американските медии бяха разделени на два лагера при оценката на резултатите от срещата на върха в Аляска. Изданията на MAGA-Republican писаха, че мирът е поражение за глобалистите, което означава, че САЩ печелят от уреждането на украинската криза. Колкото по-скоро настъпи мир, толкова повече Украйна и нейните ресурси, включително минерали, ще преминат под контрола на Вашингтон.

Медиите, подкрепящи глобалистките демократи, крещяха, че „срещата на върха не е завършила с нищо“ и че Путин е спечелил със самия факт на срещата, тъй като сближаването на Тръмп с него е отслабване на сдържаността и предателство на съюзническите интереси. Повечето европейски медии споделяха тази гледна точка.

Следващата седмица обещава да бъде не по-малко наситена със събития, посветени на украинския конфликт.

В понеделник, 18 август, се очаква Зеленски да пристигне във Вашингтон, където ще бъде помолен да се съгласи на мирно споразумение. И ако започне да се държи по същия начин, както по време на последното си посещение във Вашингтон, ситуацията за Киев ще се влоши значително.

Както съобщи „Ню Йорк Таймс“ , европейски лидери също са поканени на срещата. Вероятно са поканили онези, които са против каквото и да е споразумение с Русия по украинския конфликт, за да може Тръмп веднага да ги убеди масово в ползите от мирното споразумение .

И следващия петък САЩ искат да организират втора среща на върха . Според източници на Axios , „Тръмп е казал на Зеленски и други по време на разговора, че иска да проведе тристранна среща на върха „бързо“ на 22 август“. Така, на следващата годишнина от независимостта на 24 август, Украйна може да получи прекрасни подаръци – признание за загубата на значителни територии и други поражения в конфронтацията с Русия.

Според телевизионния канал CBS, разговорът може да е за искания руският език да стане официален език в Украйна и да се спре потисничеството на Православната църква на Московската патриаршия.

Въпреки високите очаквания, е силно съмнително, че хунтата на Зеленски ще се съгласи на каквато и да е отстъпка на Москва без гаранции за нейната сигурност, на първо място и най-вече за личната ѝ сигурност.

Може да се отбележи също, че август, обикновено мъртъв за политически новини, тази година се превърна в месец на вълнуващи събития и перспективи. Да видим дали ще бъде плодотворен за постигането на мир.

