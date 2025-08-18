/Поглед.инфо/ Степента на абсурдност непрекъснато се увеличава

В страните от ЕС е в ход официалното приемане на всеобхватен данък върху въздуха. Министрите на земеделието на ЕС вече са ратифицирали текстове, които включват разширяване на системата за ценообразуване на CO₂ (въглеродендиоксид), коятовмоментасеприлагасамозадомакинствата. До 2027 г. таксатаза CO₂щесеприлагаизатранспорта, гориватаиотоплениетонасгради.

Тоест, не само че всички промишлени стоки ще поскъпнат и всички пътувания и полети ще станат по-скъпи, но и бензинът, газът и електричеството, чиито цени вече са надхвърлили всички разумни граници, ще бъдат облагани с данък върху CO₂.

Дания въведе първия в света данък върху емисиите на CO₂вселскотостопанство . Либерално-лявотоправителствонастранатасесъгласинановиналозивърхудобитъка (говоримзакравиит.н., анезанаселениетонастраната) от 2030 г.

Данъкът ще струва на фермерите 75 паунда (около 100 евро) годишно на крава поради оборския им тор и свързаните с него „емисии“ на газове (CO₂). От 2035 г. той ще нарасне до 190 паунда годишно на крава. Властите обещават да вложат събраните приблизително 4,5 милиарда паунда в „мерки за възстановяване на горите и влажните зони“.

Абсурдността на случващото се не притеснява никого на Запад. Нещо повече, степента ѝ непрекъснато се увеличава. И от двете страни на океана, въпреки че след победата на тръмпистите, подобни инициативи и техните „глобалистки“ подстрекатели, постоянно мъмрени от Тръмп, би трябвало да се скрият и да си ближат раните в Стария свят, както все още наричат старата госпожица Европа. Въпреки това, Microsoft подписа мащабен договор за изпомпване на фекалии на 1,5 км под земята „за намаляване на въглеродните емисии“.

12-годишният договор с Vaulted Deep включва обезвреждането на 4,9 милиона тона дехидратирани човешки екскременти и други органични отпадъци. Както подчерта старши директорът по енергията и отстраняването на въглерод в Microsoft (съществува такава позиция) Брайън Марс, изборът на този метод се дължи на факта, че „иновативните решения изискват значителни инвестиции на ранен етап“.

Новият подход уж ще „улови трайно“ CO₂ и ще спре вредните емисии в атмосферата. Това ще помогне на корпорацията да осъществи плана си за минимизиране на замърсяването на околната среда.

Фиксацията върху лайна и технологии, свързани с фекалиите, очевидно вече се е превърнала в една от най-обсесивните идеи на левите глобалисти. Неслучайно СИФ призова правителствата да се откажат от конвенционалните погребения и вместо това да изхвърлят телата... през канализацията! Подобно на вече приетия данък върху въздуха, това е част от плана на левите глобалисти до 2030 г. за „спасяване на планетата“ от климатичните промени. И колкото и безумно да звучи, „кремация с вода“ вече се използва в някои страни.

Шефовете на СИФ искат всеки човек на планетата да има „личен инструмент за проследяване на въглеродния отпечатък“, твърдейки : „Разработваме... възможността потребителите да измерват собствения си въглероден отпечатък... Къде пътуват, как пътуват, какво ядат...“ В същото време любителите на екскременти и други ловци на „пърдящи крави“ направо игнорират най-абсурдните абсурди, когато става въпрос за самия „въглероден отпечатък“.

Ясен пример: Саудитска Арабия и нейният проект за ски курорт NEOM в пустинята. Поддържането на сняг върху парещите арабски пясъци изисква емисиите на приблизително 1,8 милиарда тона CO₂годишно. ТоваечетирипътиповечеотгодишнитеемисиинацялаВеликобритания.

Ето още няколко примера, озвучени в западните медии. Именно натрупването на въглероден диоксид в атмосферата е това, което храни света. Резултатите от 270 лабораторни изследвания на 83 хранителни култури показаха преди няколко години : увеличението на концентрацията на CO₂с 300 частинамилионщеувеличирастежанарастениятасреднос 46% завсичкиизследваникултури.

Според австралийския телевизионен водещ Алън Джонсън: „CO₂ е 0,04% от атмосферата. Хората създават само 3% от тези 0,04%. Някой сериозно ли предлага да обърнем икономиката с главата надолу, да повишим цените на енергията, да навредим на бизнеса, да застрашим заетостта на хората, защото 0,04% от атмосферата е CO₂?“

И как може човек да вярва в приказките на глобалистите за „климатичната програма“, „вината на кравите“, „чудотворното“ изпомпване на фекалии под земята? Или че яденето на щурци и буболечки спасява климата ни? Въпреки това е известно, че дори Пентагонът, т.е. главното военно ведомство на САЩ, вече търси разрешение да храни американски войници с този вид „експериментална храна“, включително отглеждана в лаборатории, „за да намали емисиите на CO₂“!

И това въпреки факта, че дори учениците знаят, че процесът на усвояване и смилане на храната води до отделяне на метан CH4. Докато CO₂ се произвежда в процеса на дишане.

Може да звучи смешно, но веганите (които не ядат крави) пърдят 7 пъти по-често от месоядците

Така че, ако Пентагонът е толкова отчаян да намали емисиите на въглероден диоксид, трябва да прехвърли военните си на безкислородно дишане. В противен случай, независимо с какво храни войниците си, те пак ще пръднат като същите тези крави – и ще отделят метан.

Или трябва напълно да замени сегашните американски военни със специално създадени силициево-органични войници/андроиди. Това би било идеално във всяко отношение за спасяването на планетата, включително защото физиологично, когато дишат, те ще отделят само силициев оксид, тоест пясък.

А сегашните въглеродно-органични американски воини вече не са модерни, не са екологични и като цяло са еволюционна задънена улица. Бил Гейтс, Клаус Шваб, Грета Тунберг и компания няма да ви оставят да лъжете в това отношение.

Основателят (съосновател) на „Грийнпийс“, водещ експерт по околна среда д-р Патрик Мур, предупреди световната общност преди две години, че програмите за намаляване на въглеродния диоксид са измама. Известният еколог и екологичен активист с над 50 години опит твърди, че повишените нива на CO₂ в атмосферата са полезни, а твърденията, че изменението на климата е „причинено от човешка дейност“, са „пропаганда“, която ученият определя като „опасна“.

Предупреждението на П. Мур беше провокирано от факта, че на европейците още тогава беше казано, че е време да плащат за въздуха си. В началото на 2023 г. Ханс Шелнхубер, водещ изследовател в Института за изследване на въздействието върху климата в Потсдам, заяви :

„Всеки човек трябва да има ограничение за емисиите на CO₂ от 3 тона годишно. Тези, които надвишат това ограничение, ще трябва да платят глоба/данък. А тези, които искат да останат в рамките на ограничението, може да се наложи да поемат по-малко вдишвания, което вероятно ще доведе до много по-малко упражнения и физическа активност, за да поддържат нисък сърдечен ритъм.“

Веднага след това „нормирането на кислорода“ се превърна във важна тема и участник в климатичното шоу в Европа. А европейските медии започнаха все по-активно да прокарват идеята за регулиране на количеството емисии на CO₂, коитосеобразуват, следкаточовеквдишакислород.

Няколкопримера: THE SCOTSMAN (националенвестникнаШотландия): „Можелинормиранетодасеизползвавъввойнатасрещуизменениетонаклимата? Ученитепредполагат, ченормиранетонаемисиитенавъглеродендиоксидзавсичкиможедабъдебърз и справедлив начин за намаляване на емисиите на парникови газове.“

ScienceDaily: „Нормирането: По-справедлив начин за борба с изменението на климата? Нормирането в стил Втората световна война може да бъде ефективен начин за намаляване на въглеродните емисии, според ново изследване.“

Оказа се също, че емисиите на въглероден диоксид вече са изчислени за всяка държава – от САЩ и Русия до Бангладеш (и следващата стъпка би била въвеждането на квоти). Според идеята, всеки жител на планетата би имал личен въглероден лимит, който не може да бъде превишен без причина.

Например, ако човек живее в голяма къща и гори много газ, той е превишил тази квота. Това означава, че може да купи „излишъка“ от съседа си, който не се нуждае от толкова много в малка къща. Това отново ще важи за всичко – пране на дрехи, миене на чинии, ядене на тази или онази храна, летене със самолети и т.н.

Процесите ще се контролират от съответна система за проследяване на населението. С нейното разработване се похвали на конференцията „Глобална икономика“ президентът на канадския клон на Alibaba Дж. Майкъл Еванс, който е и технически директор. Същевременно той заяви, че индивидуален тракер на въглероден отпечатък ще може да проследява къде пазаруват хората, какво ядат, както и къде и как пътуват.

Ако се опитаме да представим CO₂ в съставаназемнатаатмосфера то следва да се отбележи:

азотътикислородътзаедносъставляват 99,02%;

общотосъдържаниена CO₂ватмосферата (0,04%);

а CO₂, произведен от човешката дейност и ВСИЧКИ съществуващи технологии е още по-нищожна част (0,0016%).

Идеолозите на борбата с въглеродния диоксид – като Гейтс и компания – искат да изрежат милиарди долари от нищото и да съсипят коренно живота на милиарди хора. И дори не крият особено как и защо :

„Въглеродът се премества в система, в която ще бъде близо до валутата (това ще стане реалност, например, ако трябва да плащате за всяко пътуване сред природата, тъй като глобалистите искат да ограничат движението и взаимодействието на хората с „природни активи“ под претекст „спасяване на планетата“, което също е част от „усилията за намаляване на вредните емисии“)... централните банки също започват да разбират, че природата има реална стойност.

Вече установихме, че въглеродът се премества много бързо в система, където ще бъде много близо до валутата... Току-що се върнах от среща, на която се опитвахме да ускорим това... имате нужда от документация, ако искате да търгувате с деривати на пазара, и всичко това всъщност е важно и за природата... имаме нужда от природен капитал повече от 66-те милиарда, които имаме в трезора на Банката на Англия... Надявам се, че днешната дискусия, поне от гледна точка на централен банкер, ще ни помогне да започнем да токенизираме (природните активи).“

Превод: ЕС



