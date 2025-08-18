/Поглед.инфо/ Зеленият преход направи енергийния сектор на Пиренеите, а всъщност и на целия ЕС, нестабилен и уязвим

Испанското правителство публикува доклад за разследване на причините за пълното прекъсване на електрозахранването в страната на 28 април.

Разследването, представено преди това на Съвета за национална сигурност за одобрение, заключи, че прекъсването на електрозахранването на 28 април е причинено от „множество“ фактори.

В доклада се казва, че е имало „феномен на пренапрежение“, който е бил „многофакторен“, заяви вицепрезидентът и министър по екологичния преход и въпросите на населението Сара Агесен, след като представи доклада пред Министерския съвет .

„Имаше липса на капацитет за регулиране на напрежението“, каза тя на пресконференция, отдавайки проблема както на „лошо планиране“ от системния оператор Red Eléctrica, така и на действията на генериращите компании, които в някои случаи прекъсват електрозахранването „необосновано“, въпреки че получават финансово обезщетение за това.

„Имаше липса на капацитет за регулиране на напрежението, или защото не беше програмиран достатъчно, или защото програмираното не отговаряше адекватно на стандарта. Или комбинация от двете. Справедливо е да се каже, че не ставаше дума за липса на капацитет в страната; имаше достатъчен производствен капацитет, за да се отговори“, каза тя.

Аагесен обясни също, че няма доказателства за кибератака в Red Eléctrica или на други нива на електропреносната мрежа, въпреки че разследването е разкрило уязвимости и недостатъци в мерките за сигурност, несвързани с тази криза.

Докладът установява, че спадът на напрежението на полуострова „най-вероятно“ е причинен от комбинация от условия, които са тласнали системата в състояние, предизвикало „верижна реакция“ на пренапрежение. Не е идентифицирана „единична повреда“, която сама по себе си би могла да обясни повредата в системата.

Вицепрезидентът също така подчерта, че докладът съдържа противоречиви и непълни данни.

Докладът съдържа и класифициран раздел, който Агесен възнамерява да представи на парламентарните групи в Комисията по държавни тайни на испанския парламент.

На 28 април, както писахме , в Испания и Португалия възникна мащабна авария в електропреносната мрежа , оставяйки милиони хора без ток.

В понеделник в 12:30 ч. местно време токът беше спрян на целия Иберийски полуостров. Влаковете и светофарите внезапно спряха да работят в Испания и Португалия.

Имаше съобщения за хора, заклещени в асансьори , а данни от Google Maps показваха задръствания в реално време в големи градове, включително Мадрид и Барселона, тъй като те бяха блокирани. Големите летища предупредиха пътниците за закъснения поради прекъсвания на електрозахранването, засягащи цяла Португалия и Испания, както и малки части от Франция.

REN (Red Eletrica Nacional), основният оператор на електроенергия в Португалия, публикува изявление , в което се казва, че прекъсването е причинено от екстремни температурни колебания в Испания. Наблюдавани са необичайни колебания в електропроводи с много високо напрежение (400 kV), явление, известно като „индуцирана атмосферна вибрация“.

Според REN прекъсването на електрозахранването е причинено от „значителни колебания в напрежението в испанската електропреносна мрежа по време, когато Португалия е внасяла електроенергия от Испания“.

Между 12:30 и 12:45 ч. потреблението на електроенергия в Испания спадна от около 25 000 MW на 16 000 MW. То продължи да намалява през следващите 15 минути, когато падна под 12 000 MW. Постепенно възстановяване започна едва около 13:45 ч.

В същото време Испания отбеляза значително намаление на производството на електроенергия в електроцентралите. По-специално, ядрените реактори, водноелектрическите централи и електроцентралите, работещи с изкопаеми горива, бяха до голяма степен спрени от работа. Производството на вятърна и слънчева енергия също беше значително намалено.

Графика на потока на електроенергия между Испания и Франция показва, че Испания е изнасяла електроенергия на север в късните часове на сутринта, като обемите са варирали рязко между 250 и 1700 MW. В 13:00 ч. потокът на електроенергия от Испания към Франция е достигнал нула.

Обърнете внимание, че на 16 април испанската електропреносна мрежа за първи път премина изцяло към възобновяеми енергийни източници: вятърната, слънчевата и водноелектрическата енергия покриха напълно търсенето на електроенергия на полуострова за един работен ден. Пет дни по-късно слънчевата енергия постави нов рекорд, генерирайки 20 120 MW моментна мощност, което покри 78,6% от търсенето и 61,5% от баланса на мрежата.

„Докладът на правителството за причините за прекъсването на електрозахранването, което остави без ток електропреносната мрежа на Иберийския полуостров на 28 април, поставя под въпрос плановете и действията на оператора Red Eléctrica, на който самата държава е мажоритарен акционер.

Освен това, той посочва пикове на тока, причинени всъщност от решенията му, което поставя под въпрос продължаващия мандат на [ръководителя на компанията] Беатрис Коредор“, пише испанският вестник La Razon.

Специалистът по недвижими имоти и бляскав политик Беатрис Коредор е била наета за тази позиция, според испанските медии , от своя приятел, премиера Педро Санчес, който ѝ е осигурил нечувана заплата от 546 хиляди евро. Тя е управлявала енергийния сектор на Испания с твърда ръка, стремейки се към печалба, а не към надеждност.

„През 2021 г., в интервю за програмата Espejo Público, Беатрис Коредор, президент на Red Eléctrica de España, изрази пълно доверие в националната електроенергийна система, заявявайки, че Испания има „най-добрата в света“, „най-безопасната и най-модерна инфраструктура“.

Тя дори категорично заяви, че голямо прекъсване на електрозахранването „е невъзможно в Испания“, твърдейки, че технологичната диверсификация прави всеки сериозен инцидент практически невъзможен. Тя дори се пошегува с онези, които се подготвят за авария, като купуват свещи или фенерчета, намеквайки, че „освен ако не отиват на поход“, няма причина за безпокойство. Само четири години по-късно системата се издъни“, пише Libre Mercado.

Веднага след този инцидент властите започнаха да заливат населението, което с право поиска обяснения, с версии, една от друга по-абсурдни. От предполагаемото спонтанно нагряване на електропроводите до откровени глупости като „индуцирана атмосферна вибрация“.

Всъщност, спирането на електрозахранването е предизвикано от авария на 27 април във Франция, близо до границата с Испания, когато избухва пожар на участък от магистралния електропровод за високо напрежение между градовете Перпинян и Нарбон, в резултат на което този участък от мрежата изпада от схемата за транзит на електроенергия от Испания към Франция. И тогава изведнъж се оказва, че това е единственият енергиен мост, през който испанската електроенергия тече към Франция.

В резултат на това испанската електропреносна мрежа започна да се задъхва от собственото си електричество. Мрежовите оператори се опитаха да източат излишъка чрез междусистемна връзка в Мароко, но там нямаше достатъчно потребители.

Задейства каскада от автоматични защитни системи, които изключват цели клъстери за производство на енергия. В резултат на това до обяд на 28 април мрежата от системни оператори ENTSO-E регистрира пълно спиране на испанската енергийна система. Прословутите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в този случай се оказаха камъкът, който окончателно повлече избледняващия енергиен баланс към дъното.

Професор Гийермо Санчес Леон от Института по фундаментална физика и математика към Университета в Саламанка обясни какво е причинило спирането на електрозахранването: между 12:30 и 12:35 ч. е имало рязко увеличение на производството.

„Имаше рязко увеличение на производството на вятърна енергия, което, в комбинация със слънчевата, създаде излишък от производство в мрежата. Освен това Франция спря вноса на електроенергия от Испания, което влоши дисбаланса между предлагането [от електроцентралите] и търсенето.“

Работата е там, че когато мощността от слънчевите електроцентрали и вятърните турбини внезапно стане твърде голяма или твърде малка, честотата на тока в мрежата може да надвиши 51 херца или да падне до 49 херца и по-долу. Това провокира масови прекъсвания, без които енергийната система като цяло ще се побърка. На графиката на производството на електроенергия на 28 април в Испания ясно се вижда, че точно преди спирането е имало скок в зелената част на производството, т.е. на мощността на слънчевите и вятърните електроцентрали.

С прекратяването на вноса на електроенергия във Франция, цялата енергийна система се срина.

В редица европейски страни енергийният дисбаланс се елиминира чрез своевременно изключване на вятърните и слънчевите електроцентрали от мрежата, като се плаща за тях, сякаш работят на пълен капацитет.

В Испания това не е предвидено: компенсацията за липсата на производство на електроенергия за слънчеви и вятърни електроцентрали там не е по-висока от 15 процента от цената на негенерираната електроенергия.

В Испания собствениците на електроцентрали за възобновяема енергия търпят загуби, когато бъдат изключени от мрежата. И социалистическото правителство им съчувства. В края на краищата, ако атомните електроцентрали и топлоелектрическите централи за Испанската социалистическа работническа партия, която се застъпва за „зелен преход, са „чужди“, с които трябва да се справим, то слънчевите електроцентрали и вятърните електроцентрали са техни собствени класово свързани видове генерация.

Така че, вместо да се изключат слънчевите или вятърните електроцентрали, както отбелязва Гийермо Санчес, „атомните електроцентрали, които работеха на половината от нормалния си капацитет, получиха сигнал за претоварване [в мрежата] и, съгласно протокола, се изключиха от нея.“ По-голямата част от реакторите на атомните електроцентрали бяха спрени чрез поставяне на контролни пръти.

След изваждането на атомната електроцентрала от мрежата стана трудно да се компенсират високите честоти по време на претоварване на мрежата за производство ползвайки само инерцията на турбините на водноелектрическите и топлоелектрическите централи, тъй като в испанското производство почти не са останали такива. Също така беше невъзможно излишното електричество да се отведе към Франция поради авария на участъка от магистралния електропровод за високо напрежение между градовете Перпинян и Нарбон.

В този момент, предполага Гилермо Санчес, софтуерът, който е трябвало да регулира честотните колебания в мрежата (тоест баланса между производство и потребление), се е провалил, защото бляскавите мениджъри не са били подготвени за ситуации, в които мрежата почти няма да има станции с инерционен момент на турбините, нито канал за излишна електроенергия.

Така че, вместо бързо да изключи слънчевите електроцентрали с излишно производство, софтуерът разбалансира мрежата до степен, че се наложи масово да изключва слънчевите централи. И след това, след като загуби дузина гигавата слънчева енергия за секунди, потребителите започнаха да бъдат изключвани.

Така Испания потъна в мрак поради неграмотността на ръководството на електропреносната мрежа и политиците, обсебени от зелената енергия. Очевидно това се опитват да скрият испанските власти, като засекретяват част от доклада си.

Струва си да се отбележи, че бързите мерки за премахване на енергийните дисбаланси могат да намалят щетите от бъдещи прекъсвания на електрозахранването, но не и да ги елиминират.

Тъй като лидерите на ЕС продължават да настояват за повече вятърна и слънчева енергия, вероятността от мащабни прекъсвания на електрозахранването, като това, което засегна Иберийския полуостров, ще се увеличава с всяка изминала година.

През декември 2024 г. Федералната служба за гражданска защита и спешна помощ в Германия призова населението да се подготви за евентуални дългосрочни прекъсвания на електрозахранването. Вицепрезидентът на агенцията Рене Функ препоръча на гражданите да:

се запасят с питейна вода (1,5 литра на ден на човек)

имат независими източници на светлина (свещи, фенерчета)

приготвят 72-часов запас от храна

имат радио, захранвано с батерии

държат малко пари в брой у дома.

Австрия започна систематично да се подготвя за потенциални прекъсвания на електрозахранването преди няколко години. Според министъра на отбраната Клаудия Танер, до 2025 г. (тази година) страната планира да построи около сто „автономни казарми“, способни да функционират без външно захранване поне две седмици.

Експерти от австрийското Министерство на отбраната определиха мащабното прекъсване на електрозахранването като една от най-вероятните заплахи за сигурността на страната още през 2020 г.

Така Старият свят неудържимо навлиза в ера на енергийна нестабилност. На този фон желанието на политическите елити на Европейския съюз за ускорена милитаризация изглежда като колективна лудост.

Мракът в умовете е много по-опасен от мрака по улиците и домовете. Време е гражданите на Европейския съюз да разберат това.

Превод: ЕС



