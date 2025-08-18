/Поглед.инфо/ Едно прекрасно момче и то не от София, а от провинцията (нали непрекъснато сравняваме софийските и другите училища!), спечели златен медал на олимпиадата по история в Париж. На въпроса на репортерката каква е била мечтата му за този медал той отговори: „Мечтата ми беше, като спечеля златен медалq да си го окача и да се загърна в нашия трибагреник!“ Докато отговаряше момчето се почувства неудобно, че използва думи които явно му прозвучаха високопарно. За да бъде в тон с политическата коректност натрапена му от медиите, той някак си извинително допълни, че на някои това може да им се стори много популистко, но за него е мечта да бъде шампион на България.

Много ми хареса това момче. Просто бях във възторг и от неговото постижение, и от неговите думи. За да го подкрепя и окуража ще му кажа: Не се чувствай популист, ти си истински, образован българин. И за да подкрепя думите си с тежки примери, цитирам следните изказвания на известни политически мъже от цял свят.

Ето ги.

Франсоа Митеран :

„Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета!“



Английският изследовател, Арнолд Тойнби пише в 12-томното си издание за историята на народите:

"... В света е имало 21 цивилизации. Една от тях е българската. Разширявала границите си посредством своето силно културно влияние. Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море, наричано в древността Тракийско."



Известният английски историк проф. Норман Дейвис казва:

"Българите са в ядрото на европейската цивилизация". С много факти той доказва, че България е най-старата нация на Стария континент. Нещо повече, според него, когато България е била държава, Европа е "ходела права под масата".



Президентът на Франция Шарл дьо Гол казва за българите, 1962г::

„Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация”.



Италианският президент Карло Чампи в словото си при откриването на зимната олимпиада в Торино през 2006 г каза:

"Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация".



Проф. Санте Грачоти, Италия:

"Една от историческите заслуги на българите е тази, че задържаха успешно няколко века турците далече от сърцето на Европа. Те платиха прескъпо с кръвта си, с вярата си, свободата си и упадъка на брилянтната им култура по онова време" -



Френският историк Алфред Рамбо:

„Цар Симеон бе Карл Велики за България, но по-образован от нашия Карл Велики и много по-щастлив от него, защото положи основите на една национална литература." -



Проф. Геза Фехер - византолог, изследвал също историята на древните българи и маджари, както и историческите връзки между тях. Негово дело са трудовете - „Военното дело на прабългарите” и „Облеклото и оръжието на старата българска войска”

“Българите бяха оня народ, който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията на цяла Източна Европа. Прабългарите са организирали българо-славянските племена в една нация, в която българският дух и култура са останали подкваса за вечни времена”.



Вячеслав Похвалски – посланик на Украйна в България:

"Украинците, а също така и белорусите, и руснаците, всички си спомняме, че писмеността, културата ни и православната християнска вяра произхождат от България. Искам да припомня и факта, че двамата първи украински патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан Киевски".



Византийски Тропарх от 999 година:

"Те, българите, някога бяха най-справедливия от всички народи и от всичко на света почитаха най-много тези добродетели и сами достигаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно".



Академик Омелян Прицак (специалист по средновековна история) от Университета "Харвард", пред една световна аудитория е заявил следното, което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи:

"В сравнение с потомъка на Атила – цар Симеон I, византийският император е изглеждал като парвеню“.



Магнус Феликс Енодий – от „Похвално слово за крал Теодорих” (6 в.).



„Това е народът (българите), който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ в който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези”.

Руският академик Дмитрий Лихачов:

"...И чуждите завоеватели не можаха да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха българският език, писменост и култура!... Българската държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит океан до Индийския".

"...вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура, най-древната ...отломка. И затова трябва да я съхраним, та днешна България да не бъде само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето – първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето..."



Отново ще повторя- това, което нашето момче е направило на олимпиадата по история в Париж заслужава всенародна похвала. То показва на всички как и за какво може да се използва българският трибагреник. За тези, които се смущават да го развяват или го крият между други знамена на фасадата на министерства и общини за да не би някой (!!!!!) да си помисли че прекалено много го развяваме ще кажа: Ако това ви смущава, дами и господа срамежливци, най-добре е да развеете бялото знаме- то действа всеопрощаващо и примиряващо.

А на всички останали ще кажа, че българското знаме е специално създадено.

Да се гордеем с него!