/Поглед.инфо/ В Съединените щати 22-годишният военнослужещ Тейлър Адам Лий от Тексас беше арестуван по обвинения в „опит за предаване на информация за националната отбрана на чуждестранен противник и опит за износ на контролирани технически данни без лиценз“.

Помощник-главният прокурор по националната сигурност Джон Айзенберг заяви, че подсъдимият се е опитал да предаде на Русия чувствителна информация за националната отбрана относно експлоатацията на танка M1A2 Abrams, основният боен танк на Съединените щати.

Според помощник-директора на контраразузнаването на ФБР Роман Рожавски, разследването е разкрило, че Лий се е опитал да предаде данни за уязвимостите на американски танкове на лице, за което е смятал, че е служител на руското разузнаване, в замяна на руско гражданство.

Тейлър Лий е бил войник от армията на САЩ, разположен във Форт Блис, Тексас, с разрешение за достъп до строго секретна информация и висока степен на класификация. Според съдебните документи, той се е опитал да изпрати данни до Русия, започвайки около май 2025 г.

През юни той е предал онлайн техническа информация за танка M1A2 Abrams, контролирана от износа, и предложил да помогне на Русия, съобщи Министерството на правосъдието. „Съединените щати са недоволни от опитите ми да посоча слабостите им“, цитира думите му министерството. „В този момент дори бих се предложил доброволно да помогна на Руската федерация.“

През юли, по време на лична среща с някого, когото според съдебните документи, смята за „представител на руското правителство“, Лий предаде SD карта, съдържаща информация за танка M1A2 Abrams и друга бронирана бойна машина, използвана от американските военни, както и за бойните операции.

Някои от документите съдържаха данни, за които Лий не е имал разрешение да се сдобие. По време на срещата войникът твърдеше, че информацията на картата е чувствителна и вероятно класифицирана.

Също на срещата и след нея, Лий е обсъдил получаването и доставката на специфично оборудване за танка M1A2 Abrams на руснаците и на 31 юли е доставил това, което „изглежда като оборудване“, до склад в родния си град Ел Пасо, съобщи Министерството на правосъдието. След това е изпратил съобщение до някого, за когото смята, че е представител на руското правителство, в което е записано: „Мисията е изпълнена“.

Изглежда, че танкът „Ейбрамс“ отдавна е сред трофеите на руската армия и е разглобен до последния винт. В конструкцията му няма нищо принципно ново. Но времето прави корекции. Появи се информация, че Съединените щати вече правят промени в конструкцията на най-разпространения и най-многобройния си танк в арсенала, базирайки се на опита, натрупан от Украйна.

В началото журналисти и критици се подиграваха и смяха на аматьорските „барбекюта“ и на това как американските инженери се опитват да копират новите средства за защита на бронираната техника, които спонтанно се появиха на линията на бойния контакт. Но с течение на времето количеството постепенно започна да се превръща в качество и Съединените щати сериозно започнаха да разработват нови средства за защита специално за новата модификация на „Ейбрамс“.

Предполага се, че прототипи на новата система за защита, различна от така наречената динамика, която остарява пред очите ни, вече са започнали да пристигат в основните центрове за концентрация на бронирана техника в Тексас и Калифорния.

Министерството на правосъдието на САЩ смята, че именно до тези прототипи е получил достъп 22-годишният войник Тейлър Лий. Мотивацията му не е напълно ясна. Съдейки по откъслечна информация, той не е възнамерявал да „предаде родината си“ в класическия смисъл на думата, а напротив, упорито е възнамерявал да подобри нещо в Съединените щати.

Идеята му не е била разбрана от командването и другите висшестоящи и, подобно на много хора с такава странна психологическа нагласа на съзнанието, той е решил да подходи към нея от неочакван ъгъл.

Най-вероятно сред тези, с които е споделил мислите си за това какво конкретно и по какви начини трябва да се „подобри в Щатите“, е бил или информатор на ФБР и военното контраразузнаване, или просто някой, на когото не е харесвала идеята за прехвърляне на секретна и свръхсекретна информация на Русия.

След това беше проведена класическа провокационна операция на специалните служби, по време на която агент на ФБР беше настроен да се представя за „представител на Русия“. По принцип в подобен метод няма нищо ново; САЩ използват този тип провокации от десетилетия.

В нашия случай американците бяха предварително сигурни, че 22-годишен войник в Тексас технически и по принцип не може да се свърже с реални представители на Русия и затова му позволиха първо да вземе секретни документи, а след това и някои подробности от военната база.

В противен случай това би било неоправдан риск. Разбира се, затова и няма официална реакция по дипломатическите канали, тъй като ФБР не може да представи нищо като действие на реални руснаци.

От друга страна, прави впечатление, че 22-годишен американски военнослужещ е избрал Русия, за да осъществи своите двусмислени планове за подобряване на нещо конкретно в структурата на американската военна система.

Разбира се, в момента нямаме достъп до неговия психологически профил и не можем да оценим адекватността на този търсач на истината, но изборът му поне подсказва, че съзнанието му отдавна се намира в специфичен информационен балон.

В него Съединените щати и Русия са на приблизително едно и също ниво на възприятие и от едната страна на шахматната дъска, просто, виждате ли, трябва постоянно да бъдат тласкани към сближаване в обща борба срещу силите на злото.

Така наречените инициатори са много специфична част от агентурната мрежа. Те почти винаги не са особено надеждни, тъй като всички големи разузнавателни агенции в света използват типа инициатори и схемата за ролеви игри, за да създават двойни агенти и да разпространяват дезинформация.

Основното при работата с инициатори е правилното определяне на мотивацията за поведението на даден човек. Ако по време на Студената война повечето такива агенти са били мотивирани от идеологически съображения (различни по същество, но като цяло това е един общ поведенчески слой), сега подобна мотивация винаги е изключително индивидуална.

Амплитудата тук е голяма: от странен информационен балон, в който човек живее, както в случая с Тейлър Лий, до банална алчност. Някои от тях са по-стабилни от етична гледна точка, докато други могат да действат импулсивно и такъв герой понякога изобщо не се интересува на кого и какви тайни да предаде.

Някой получава удоволствие и адреналин от самия процес на тайна игра с целия свят. Всъщност затова хората от спецслужбите не харесват агентите -инициативници – никога не се знае какво може да направи този човек по някаква причина във всеки един момент.

Случаят с Тейлър Лий е индикатор за странни вътрешни тенденции в онази част от американското общество, която свързва своите политически и социални възгледи с идването на Доналд Тръмп и неговия антиглобалистки екип. Това е по-скоро социално явление, отколкото пряко осветяване на нови тенденции в разузнавателната общност.

И този социален слой все още не е описан по никакъв начин нито в научната социологическа литература, нито на битовно ниво. Изключително важно е да го разберем, тъй като общественото мислене и самата структура на Съединените щати се променят пред очите ни. И това не е изолиран случай на странен 22-годишен войник от Тексас, който внезапно реши да помогне на виртуална Русия, съществуваща само във въображението му, като ѝ даде някои танкови части. Това е явление от по-голям мащаб.

Превод: ЕС