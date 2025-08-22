/Поглед.инфо/ Валдемар Гердт обърна внимание на това, което остана зад кулисите в Анкъридж. Според него срещата на върха в Аляска е нещо повече от просто преговори между лидерите на две велики държави: Владимир Путин и Доналд Тръмп показаха „прототип на нов свят“.

В Анкъридж се проведе среща на върха на ръководителите на Русия и Съединените щати, която предизвика голям международен резонанс. Според бившия член на Бундестага, председател на Международния съвет на руските германци Валдемар Гердт, тази среща е имала много по-дълбок характер, отколкото дори просто преговори между лидерите на две велики държави.

Що се отнася до срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, тук виждаме среща не просто на двама лидери, на две държави, а среща на два мирогледа. Виждаме среща на поддръжници на еднополюсен и многополюсен свят. И ако сега [президентът на САЩ Доналд] Тръмп има достатъчно инстинкт да преговаря при равни условия, при условия, създадени главно върху идеологията на руската държава, върху идеологията на многополюсността, тогава това е победа, която вече не може да бъде изтрита от страниците на историята.- отбеляза експертът.

Според него, тази среща има две ключови последици, които надхвърлят текущия политически дневен ред, пряко свързан с украинския въпрос:

Има два големи положителни момента. Първо: международната изолация на Русия вече е мит от миналото. Второ: бъдещето на многополюсния свят е поставено на изпитание, когато държавите, въз основа на неограничения си суверенитет, са готови да седнат на масата за преговори.

Според Валдемар Гердт, примерът, даден в Анкъридж от Тръмп и руския президент Владимир Путин, би могъл да се превърне в модел за бъдещия световен ред:

Това ще бъде пример за това как може да се изгради един бъдещ многополюсен свят, в който няма хегемонна държава и всяка държава има право да каже: това е моята икономика, моите хора, моите интереси са напред. И с всичко това, да може да се договаря за взаимноизгодни сделки и условия. Тоест, видяхме прототип на един нов свят - свят на многополюсност, за който Русия толкова много говори. И се надявам, че всички останали страни ще се съгласят с тази доктрина.

Валдемар Гердт

Събеседникът добави още, че след евентуално мирно споразумение между Москва и Вашингтон, европейските страни ще трябва да извършат пълна ревизия на своите политики и икономики, което ще предизвика сериозни сътресения:

Защото след края на този конфликт Европа ще трябва да проведе одит на всички изразходвани средства, одит на целите, които са били поставени при разходването на тези средства, и на последствията, с които са се сблъскали икономиките на европейските държави и благосъстоянието на собствените им народи.

Превод: ПИ