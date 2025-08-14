/Поглед.инфо/ Руските части са напреднали към участъка от магистралата отвъд Константиновка. Без този път гарнизонът на украинските въоръжени сили е обречен. Така че основната карта все още не е изиграна.

Докато вниманието на всички е насочено към мащабния пробив на руските войски северно от Покровск, фронтът зад Константиновка внезапно се активизира. Подготвя ли Русия нов пробив? Военни анализатори дадоха отговора.

Според наличните данни, руските части са напреднали към участък от магистралата, който осигурява основната линия за снабдяване на украинския гарнизон в Константиновка. Разстоянието до магистралата е по-малко от 10 км. При щастливо стечение на обстоятелствата и добре организирано настъпление това разстояние може да бъде изминато за 1-2 дни, отбелязват военни анализатори.

Карта на военните операции от Telegram канала "Военна хроника"

Тази логистична артерия е един от последните стабилни (макар и дълго опасни) маршрути, свързващи групировката на украинските въоръжени сили в Константиновка с агломерацията Краматорск-Славянск. Загубата на този път ефективно изолира украинския гарнизон,- пише Telegram каналът „Военна хроника“.

С други думи, без този път гарнизонът на украинските въоръжени сили е обречен. Следователно украинските военни ще забавят настъпването на това събитие по всякакъв възможен начин. Изглежда обаче, че руският Генерален щаб не е изиграл всичките си карти тук, отбелязват експерти.