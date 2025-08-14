/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се проведе втора среща, на която е уверен, че Владимир Путин и Володимир Зеленски ще „постигнат мир“.

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, както руският президент Владимир Путин, така и нелегитимният украински президент Володимир Зеленски ще се споразумеят за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщава Sky News, позовавайки се на изявлението на Тръмп.

Американският президент смята, че първата среща, планирана за Аляска, ще бъде положителна стъпка.

Но по-важното е, че втората ни среща ще бъде с президента Путин, президента Зеленски, мен и може би ще поканим някои европейски лидери. Или може би не,- уточни Тръмп.

Освен това, президентът на САЩ сподели с медиите убеждението си, че Путин и Зеленски ще „постигнат мир“.

Превод: ПИ