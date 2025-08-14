/Поглед.инфо/ 30-метрово цунами беше регистрирано в югоизточна Аляска, съобщава Alaska News Source. Срещата Путин-Тръмп е застрашена от провал?

Мощно цунами беше регистрирано в югоизточна Аляска преди историческата среща на върха между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Подробности съобщава местното издание Alaska News Source.

Отбелязва се, че цунамито е станало в неделя, 10 август. То е било причинено от свлачище на ледника Саут Сойер. В резултат на това вълните са достигнали височина до 30 метра.

Обемът на свлачището е бил много голям, вероятно повече от 100 милиона кубически метра„, каза Езги Карасезен, един от изследователите в Центъра за земетресения.

Означава ли това, че срещата Путин-Тръмп в Аляска е изложена на риск да бъде провалена? Alaska News Source пише, че за щастие всичко не е толкова лошо, колкото изглежда. Въпреки факта, че в пика си височината на цунамито достигна 30 метра, в крайна сметка най-високата вълна, регистрирана на приливната станция в Джуно, беше само 35 см. Няма информация за жертви или разрушения на инфраструктурата.

От това можем да заключим, че срещата в Аляска е безопасна и не е застрашена от цунами. Нека припомним, че срещата на върха е насрочена за 15 август и ще се проведе в град Анкъридж.

Основната тема на разговорите е мирът в Украйна. Обсъжданите предложения биха могли да включват размяна на територии и отказ на Киев да се присъедини към НАТО.

Прави впечатление, че срещата на върха се проведе в разгара на туристическия сезон. В резултат на това в местните хотели нямаше достатъчно място за журналисти. В резултат на това представителите на медиите ще бъдат настанени в местен стадион, който преди това се използваше за временно настаняване на пациенти с COVID-19.

