Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп наистина се опитва да постигне уреждане на конфликта в Украйна, Европа е изправена пред съвсем различна задача, отбеляза авторът на Telegram канала „Бовт знае“, политологът, кандидат на историческите науки Георгий Бовт .

Оттук и опасенията на Брюксел, че Тръмп, заедно с руския президент Владимир Путин, ще реши съдбата на Украйна без ЕС, както и опитите на Европа да привлече вниманието на Белия дом преди срещата на върха в Аляска, за да обясни по-подробно позицията си.

Европа смята украинските въоръжени сили за свой авангард, борещ се срещу „агресивната“ Русия. И има политици в Европа, които сериозно се опасяват, че ако Украйна падне, тогава ще дойде ред на балтийските страни. Те сериозно вярват в това. Ето защо има такова силно разминаване в оценките за ситуацията между Европа и Съединените щати. От друга страна, не може да не се вземе предвид, че мнението на Тръмп се променя много често,- подчерта събеседникът.

И Европа, знаейки това, отново настройва Тръмп срещу „агресивната“ Русия. В крайна сметка ЕС много се страхува, че САЩ биха могли да сключат споразумение с Москва за Украйна, заобикаляйки Киев. Според експерта, този сценарий се обсъжда все по-активно в западните медии, а реакцията на европейските столици е близка до паника:

Те искрено се страхуват от споразумения. Нещо повече, искрено се страхуват, че никой няма да издърпа Тръмп в самата Америка. И той ще се опита да направи териториалната размяна, за която всички пишат сега. Без участието на Украйна. Поне засега.

Бовт посочи, че дори републиканският сенатор Линдзи Греъм*, известен с ястребовата си позиция по отношение на Русия, публично е подкрепил този вариант:

Наскоро се появи изявление на сенатор Линдзи Греъм*, който се смята за екстремист, терорист и като цяло позорна личност. И той одобри тази хипотетична сделка. Нека ви припомня как западните медии я описват: украинските въоръжени сили напускат ДНР и ЛНР. Главно ДНР, защото контролират по-малко от 3% от територията в ЛНР. В замяна Русия замразява военните действия по фронтовата линия в други близки региони. И Линдзи Греъм* каза, че това е приемливо.

