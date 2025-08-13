/Поглед.инфо/ Митническата администрация на Китай и Министерството на земеделието и селските въпроси издадоха забрана на пряк или непряк внос на домашни птици и свързани с тях продукти от Испания, след откриването на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в страната.

В съобщението се цитира информация от Световната организация за здравеопазване на животните, потвърждаваща огнища на инфлуенца по птиците в Испания. Мярката има за цел да предотврати навлизането на вируса в Китай и да защити животновъдната индустрия на страната и биосигурността.

На 18 юли Испания съобщи за огнище на високопатогенен птичи грип Н5Н1 във ферма за угояване на пуйки в югозападния регион Естремадура. След това на 28, 30 и 1 август в Кастилия Ла Манча и в друг регион са се образували едно огнище с домашни птици и три огнища на подтип Н5Н1. Инцидентите са довели до заразяването на 10 000 домашни птици, 2 000 смъртни случая, избиването на 43 000 птици и смъртта на 36 диви птици.