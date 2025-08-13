/Поглед.инфо/ На 13 август американският миноносец „Хигинс“ е навлязъл незаконно в акваторията на китайския остров Хуанйен без одобрение на китайското правителство. Военните сили от Южния военен окръг на КНОА са проследили, наблюдавали и предупредили миноносеца да напусне китайската акватория, това заяви полковник Хъ Тиечън, говорител на Южния военен окръг на КНОА.

„Действията на американските военни сили представляват сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Китай, нарушават мира и стабилността в Южнокитайско море и са в противоречие с международното право и основните принципи на международните отношения. Китайските военноморски сили са в постоянна готовност и решително защитават суверенитета и сигурността на страната, както и мира и стабилността в региона“, допълни говорителят.