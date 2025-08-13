/Поглед.инфо/ Неотдавна ЕС наложиха санкции срещу две китайски финансови институции. В отговор на това, утвърден от Национален координационен механизъм за борба с чуждестранните санкции, Министерството на търговията на Китай обнародва „Решение за контрамерки срещу две финансови институции на ЕС“, което ще влезе в сила на 13 август 2025 г.

„На 18 юли 2025 г. ЕС включи две китайски финансови институции в неговия списък с обекти за санкции. Това е сериозно нарушение на международното право, основните принципи в международните отношения и законните интереси на китайските компании. Съгласно Закона против чуждестранни санкции Китай реши, че ще включи Urbo Bankas и AB Mano Bankas в списъка с обекти за реципрочни мерки. На тези банки ще бъде забранено да извършат транзакции или сътрудничество с китайски организации и личности“, пише в Решението.