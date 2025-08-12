/Поглед.инфо/ На 12 август китайският председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор с бразилския президент Луйз Лула да Силва.

Си Дзинпин посочи, че китайско-бразилските отношения се намират в най-добрия период в историята, а изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Бразилия и съгласуването на стратегиите за развитие на двете страни напредват успешно. Китай е готов да работи с Бразилия за изграждането на един по-справедлив свят и по-устойчива планета. Си Дзинпин заяви, че Китай подкрепя бразилския народ в отстояването на националния му суверенитет и подкрепя бразилската страна в защитата на законните ѝ права и интереси. Всички страни трябва да се обединят и да се противопоставят ясно на едностранчивостта и протекционизма.

Лула да Силва каза, че страната обръща голямо внимание на отношенията с Китай и очаква да се засили стратегическо сътрудничество с Пекин. Той високо оцени ролята на Китай да отстоява многополюстността, да защитата на правата за търговска свобода и да играе отговорна роля в международните дейности.