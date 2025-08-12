/Поглед.инфо/ Държавите-членки на Механизма за бързо реагиране на Г-7 и асоциираните към тях държави-членки излязоха със изявление, в което критикуват и дискредитират полицията на специалния административен район Хонконг във връзка с издирване на лица, замесени в незаконни избирателни дейности в така наречения "парламент на Хонконг" и нарекоха поведението "транснационално потискане".

В коментар на това говорителят на Външно министерство Лин Дзиен заяви, че Г-7 и някои западни страни и организации коментират своеволно прилагането на законите в спецрайона Хонконг. Китай изразява силно недоволство и се противопоставя решително на това. Хонконгската полиция, съгласно Закона за националната сигурност, предприема действия към тези, които се опитват да създават безредици там. Това отговаря на международното право и практики, и е законно, справедливо и необходимо. Централното правителство на Китай решително подкрепя прилагането на законите от хонконгската полиция срещу хора, които са избягали в чужбина. Така се защитава националната сигурност и се запазва дългосрочният мир и стабилност в Хонконг.