/Поглед.инфо/ Правителството на Китайската народна република и правителството на Съединените американски щати направиха съвместна декларация.

Двете страни се споразумяха да предприемат следните инициативи до 12 август 2025 г.

Първо, САЩ ще продължат да променят прилагането на мита за китайски стоки (включително Хонконг и Макао), посочени в Административен заповед 14257 от 2 април 2025 г., като преустановят прилагането на 24-процентните мита за още 90 дни, считано от 12 август 2025 г., като същевременно запазят останалата част от митата, наложени върху тези стоки, с тарифа от 10%.

Второ, Китай ще продължи изменението на разпоредбите на бюлетин №4 на Данъчния комитет и прилагането на мита за американски стоки, като преустанови прилагането на 24% мита за още 90 дни от 12 август тази година, и същевременно запази наложената върху тези стоки тарифа от 10%. Така, в съответствие с договореното в Женевската съвместна декларация, ще се предприемат или поддържат необходимите мерки за суспендиране или отмяна на нетарифните ответни мерки срещу САЩ.