/Поглед.инфо/ Говорителят на китайското МВнР Лин Дзиен коментира действията на китайския кораб, който атакува с водни оръдия филипински кораб в близост до спорна плитчина в Южнокитайско море. Лин Дзиен категорично заяви, че остров Хуанйен е неотменна част от китайската територия.

На 11 август филипински кораби на бреговата охрана, служебни и риболовни кораби, незаконно нахлуха във водите на Хуанйен. Военните им самолети също прекосиха въздушното производство над острова, което сериозно застраши мира и стабилността в морето. Китай предприе необходимите мерки, за да защити териториалния си суверенитет и морските си интереси, каза Лин Дзиен.

Фактите отново доказват, че умишлените нарушения и провокации на Филипините в морето са основната причина за напрежението. Китай призовава Филипините незабавно да прекратят действията си и да не предизвикват твърдата решимост на Китай за защита на законните му права и интереси, допълни говорителят.