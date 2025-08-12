/Поглед.инфо/ Израел е убил петима журналисти от телевизията „Ал Джазира“ рано тази сутрин. От началото на мащабните военни операции на Израел са загинали 237 журналисти.

Говорителят на Външно министерство Лин Дзиен коментира тези факти: „Изразяваме съболезнованията си за трагичната смърт на журналистите. Китай се противопоставя на всички действия, които нанасят вреда на цивилни граждани, и осъжда насилието срещу журналисти. Китай призовава Израел веднага да спре военните си операции в Газа и всестранно да възстанови достъп на хуманитарни материали в района с цел да се предотврати по-мащабна хуманитарна криза там.