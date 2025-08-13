/Поглед.инфо/ Доц. Григор Сарийски коментира в предаване със Зорница Илиева икономическата ситуация в света и преди всичко в Европа.

Основни акценти:

- Нивото на световната икономика, в частност на ЕС на фона на динамичните процеси в геополитиката.

-Милитаризацията на икономиките на страните от ЕС ли е път за изход от незавидното икономическо състояние на страните-членки?

- Оценка на икономическия и финансов фронт у нас на този етап.

- Удачно ли е или не да се приеме еврото от 1 януари 2026г? Има ли шанс да се запази на този етап българският лев?

- С продажбата на 4400 държавни обекта, за които Държавата не е в състояние да се грижи, дали се цели попълване на бюджета или е просто продажба на апетитни имоти на наши хора?

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=TF0KwDUf4VM